تسنیم: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: به منظور پاسخگویی موثر به تقاضای جامعه برای دسترسی به وجوه نقد، بانک مرکزی در نظر دارد نسبت به انتشار مجدد ایران چک‌های 1 میلیون ریالی اقدام کند.

با عنایت به اینکه در نظر است ایران چک‌های 1 میلیون ریالی به سهولت در سطح جامعه گردش نماید، لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه(بیستم اسفندماه سال جاری)،‌ مفاد بخشنامه‌هایی که پشت نویسی ایران چک‌های 1 میلیون ریالی را الزامی نموده و یا ناظر بر نحوه تبادل اطلاعات مربوط به این ابزار پرداخت با بانک مرکزی بوده است، منتفی اعلام می‌شود.

از این رو، بانکها و موسسات اعتباری می توانند ایران چک های 1 میلیون ریالی را پس از ثبت اطلاعات آن در سامانه ایران چک، همانند ایران چک‌های پانصد هزار ریالی در چرخه دریافت و پرداخت استفاده نموده و در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام در این زمینه،‌ مراتب را از اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی استعلام نماید.

پیش از این، بهزاد قیاسوند مدیرکل ریالی و نشر در کنفرانس مطبوعاتی «تمهیدات بانک مرکزی در ایام پایانی سال » اعلام نموده بود: در صورت نیاز و تقاضای سیستم بانکی، در نیمه دوم اسفند ماه سال جاری چک پول‌های 1 میلیون ریالی وارد بازار خواهد شد.