خبرآنلاین: نجیب رزاق، دقایقی پیش درحالی نشست خبری درباره هواپیمای ام‌اچ ۳۷۰ برگزار کرد که پیش از آن اعلام شده بود او در این نشست خبری به هیچ سوالی پاسخ نمی دهد و تنها اطلاعاتی درباره این حادثه به خبرنگاران می دهد.

او دراین نشست خبری گفت: اطلاعات جدید نشان میدهد سیستم ارتباطی غیر فعال بوده است‎. ما متوجه شده ایم که آخرین تماس از یکی از دو کریدور پروازی بوده است‎

رزاق گفت که تغییر مسیر هواپیما ناشی از اقدام عمدی یک نفر در آن پرواز بوده است‎.

به گفته او فرضیه هوایپماربایی رد شده است و تمرکز تحقیقات روی مسافران و خدمه پروازی است‎.

نخست وزیر مالزی اما تایید کرد که سیستم ارتباطی پرواز قبل از ناپدید شدن عمدا از کار انداخته شده‎: با توجه به وسایل ارتباط ماهواره‌ای جدید با اطمینان می‌توانیم ادعا کنیم که ردیاب موجود در هواپیما از کار افتاده است. در نزدیکی مرز ویتنام و مالزی دستگاه موقعیت‌یاب هواپیما خاموش شد.

او در بخشی دیگر از نشست خبری خود، اطلاعات گذشته را تکرار کرد: هواپیما ابتدا به سمت غرب و پس از آن به سمت شمال غرب تغییر مسیر داده است. این اقدام از روی عمد و توسط فردی در داخل هواپیما صورت گرفته است.

رزاق آخرین تماس هواپیما را ساعت 8:11 دقیقه، شش ساعت پس از پرواز مفقود شدن هواپیما عنوان کرد.

گفتنی است امروز بی‌بی‌سی اعلام کرد که دریافت پیام های الکترونیک از این پرواز نشان می دهد،‌ هواپیما حداقل ۵ساعت پس از مفقود شدن، سالم و موتورهایش روشن بوده است.

جی‌کارنی، سخنگوی کاخ سفید هم گفته به دلیل دریافت اطلاعات جدیدی از بوئینگ ۷۷۷× گروه های جستجوی آمریکایی در حال بررسی مناطقی از اقیانوس هند هستند.