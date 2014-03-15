قیمت خودرو در بازار امروز

با وجود اینکه بازار خودرو روزهای پایانی سال را سپری می کند و خبر قطعی بودن افزایش قیمتها از سوی خودروسازان در سال آینده اعلام شد، سردی معاملات به طور مشهودی در این بازار دیده می شود که البته این امر در بین وارداتی ها بیشتر نمود یافته است.