قیمت خودرو در بازار امروز

باشگاه خبرنگاران جوان: قیمت خودروهای پر فروش داخلی و وارداتی به شرح جدول زیر است:
|
نام خودرو
|
قیمت
|
پراید 111SX
|
18میلیون و100هزارتومان
|
پراید 132SX
|
17 میلیون و500هزار تومان
|
پراید 131SX
|
17 میلیونو 900 هزار تومان
|
تیبا
|
22 میلیون و 800 هزار تومان
|
پژو 206 تیپ 2
|
37 میلیونو 500 هزار تومان
|
پژو 206 تیپ 5
|
37 مییلیون و 600 هزار تومان
|
پژو 206 تیپ6
|
48 میلیون و900تومان
|
پژو 206 صندوقدارV8
|
37 میلیون و 500 هزار تومان
|
پژو 206 صندوقدارV9
|
49 میلیون تومان
|
پژو 206 صندوقدارV20
|
36 میلیون و 500 هزار تومان
|
پژو 405GLX
|
27 میلیون و 800 هزار تومان
|
پژو 405 دوگانه سوز
|
29 میلیون و 300 هزار تومان
|
پژو پارس سال یورو 4
|
35 میلیون و 300 هزار تومان
|
پژو پارس دوگانه سوز
|
36 میلیون و 500 هزار تومان
|
پژو 207 اتومات
|
56 میلیون تومان
|
پژو 207 دنده ای
|
46 میلیون تومان
|
تندر 90 پارس خودرو مدلE2
|
37 میلیون و 900 هزار تومان تومان
|
تندر 90 ایران خودرو مدلE2
|
36 میلیون و 800 هزار تومان
|
تندر 90 مدلE1
|
32میلیون و 800 هزار تومان
|
رانا
|
32 میلیون تومان
|
سمندLX
|
27 میلیون و 700 هزار تومان
|
نیسان تیانا
|
139 میلیون تومان
|
ماکسیما
|
115 میلیون تومان
|
کمری 2014
|
141 میلیون تومان
|
یاریس هاچ بک
|
85 میلیون تومان
|
اپتیما
|
134 میلیون تومان
|
اسپورتیج 2014
|
140 میلیون تومان
|
هیوندایI30
|
102 میلیون تومان
|
سراتو کوپه
|
101 میلیون تومان
|
مزدا3
|
117 میلیون تومان
|
جنسیس
|
235 میلیون تومان
|
کرولا
|
128 میلیون تومان
|
سوناتا
|
130 میلیون تومان
|
سانتافه 2014
|
178 میلیون تومان
|
آزرا گرانجور
|
195 میلیون تومان
|
کرولا
|
126 میلیون تومان
|
مگان اتوماتیک 2000 سی سی
|
88 میلیون و 500 هزار تومان
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