  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۰۴

قیمت خودرو در بازار امروز

با وجود اینکه بازار خودرو روزهای پایانی سال را سپری می کند و خبر قطعی بودن افزایش قیمتها از سوی خودروسازان در سال آینده اعلام شد، سردی معاملات به طور مشهودی در این بازار دیده می شود که البته این امر در بین وارداتی ها بیشتر نمود یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان: قیمت خودروهای پر فروش داخلی و وارداتی به شرح جدول زیر است:

 

نام خودرو

قیمت

پراید 111SX

18میلیون و100هزارتومان

پراید 132SX

17 میلیون و500هزار تومان

پراید 131SX

17 میلیونو 900 هزار تومان

تیبا

22 میلیون و 800 هزار تومان

پژو 206 تیپ 2

37 میلیونو 500 هزار تومان

پژو 206 تیپ 5

37 مییلیون و 600 هزار تومان

پژو 206 تیپ6

48 میلیون و900تومان

پژو 206 صندوقدارV8

37 میلیون و 500 هزار تومان

پژو 206 صندوقدارV9

49 میلیون تومان

پژو 206 صندوقدارV20

36 میلیون و 500 هزار تومان

پژو 405GLX

27 میلیون و 800 هزار تومان

پژو 405 دوگانه سوز

29 میلیون و 300 هزار تومان

پژو پارس سال یورو 4

35 میلیون و 300 هزار تومان

پژو پارس دوگانه سوز

36 میلیون و 500 هزار تومان

پژو 207 اتومات

56 میلیون تومان

پژو 207 دنده ای

46 میلیون تومان

تندر 90 پارس خودرو مدلE2

37 میلیون و 900 هزار تومان تومان

تندر 90 ایران خودرو مدلE2

36 میلیون و 800 هزار تومان

تندر 90 مدلE1

32میلیون و 800 هزار تومان

رانا

32 میلیون تومان

سمندLX

27 میلیون و 700 هزار تومان

نیسان تیانا

139 میلیون تومان

ماکسیما

115 میلیون تومان

کمری 2014

141 میلیون تومان

یاریس هاچ بک

85 میلیون تومان

اپتیما

134 میلیون تومان

اسپورتیج 2014

140 میلیون تومان

هیوندایI30

102 میلیون تومان

سراتو کوپه

101 میلیون تومان

مزدا3

117 میلیون تومان

جنسیس

235 میلیون تومان

کرولا

128 میلیون تومان

سوناتا

130 میلیون تومان

سانتافه 2014

178 میلیون تومان

آزرا گرانجور

195 میلیون تومان

کرولا

126 میلیون تومان

مگان اتوماتیک 2000 سی سی

88 میلیون و 500 هزار تومان
 
 

 

کد مطلب 2407376

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها