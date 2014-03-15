هشدار پلیس به بانوان در ایام نوروز

ایسنا: معاونت اجتماعی پلیس آگاهی ناجا اعلام کرد: توصیه‌های پلیس تنها برای ایمنی بیشتر هموطنان و آرامش آنان در ایام سفر و گذراندن تعطیلات عید است برهمین اساس از شهروندان مخصوصا بانوان تقاضا می‌شود به نکات زیر توجه کنند.

-خانمها سعی کنند در هنگام تردد از تاکسی و آژانس استفاده کرده و از سوارشدن به خودروهای عبوری به ویژه در زمان تاریکی هوا، ساعات خلوت و نقاط کم تردد پرهیز شود.

-در صورتی‌که راننده وسیله نقلیه‌ای که با آن سوار هستید قصد انحراف مسیر را داشت، ابتدا از راننده درخواست توقف و در صورت خودداری وی، سعی در توقف خودرو و کمک خواستن از عابرین و مردم کنید.

- از دادن شماره تلفن همراه و تماس خود به دیگران ، بدون ضرورت خودداری کنید.

- زنان از ورود به منازل و اماکنی که تنها یک یا دو نفر جوان غریبه در آنجا هستند، حتی المقدور خودداری کنید.

-در هنگام بروز مشکل ، شماره پلاک و مشخصات خودرو و راننده را یاداشت و یا بخاطر بسپارید.

-پس از وقوع جرم احتمالی و یا در هنگام مشاهده موارد مشکوک با مرکز فوریتهای پلیسی 110 تماس حاصل شود.

- با توجه به سرقت طلاجات در کوچه‌ها و محل‌های خلوت با روش اغفال توسط سارقان در تعطیلات نوروز، تاکید می‌شود شهروندان و مسافران نوروزی از پوشش طلاجات به ویژه گوشواره، دستبند و گردن بند به همراه خود جدا خودداری و پرهیز کنید.

هنگام حمل کیف حتی المقدور از پیاده رو حرکت کنید و کیف را حائل میان خود و دیوار قرار دهید.

از به نمایش گذاشتن پول خود در معابر عمومی و مراکز خرید خودداری کنید.

در هر حال مراقب موتورسوارانی که اطراف شما هستند باشید.

هنگام عبور از عرض خیابان و یا خیابانهای خلوت ، مراقب افراد کیف قاپ باشید زیرا بیشترین کیف قاپی در این زمان اتفاق می افتد.

چنانچه از کارت های اعتباری استفاده می‌کنید رمز آن را بخاطر بسپارید و از یادداشت کردن و قرار دادن در کیف خودداری کنید چراکه سارقان با دستیابی به رمز آسانتر موفق به برداشت وجه نقد شما می شوند.

چنانچه مدارک ، اسناد ملکی، شخصی و هویتی را در کیف دستی حمل و جابجایی می‌کنید در نگهداری آن مراقبت بیشتری معمول شود چراکه در صورت سرقت، احتمال سوء استفاده از سوی سارقان و افراد ناباب متصور است.

چنانچه وجه نقد بالایی از بانک‌ها و مراکز تجاری برداشت می‌کنید، سعی شود در جابجایی از خودروهای عمومی و تاکسی استفاده و سعی شود از سوار شدن در خودروهایشخصی پرهیز ؛چراکه در کمین سارقین نیفتید.

چنانچه از گوشی همراه استفاده می‌کنید و احتمالاً در کیف شما باشد سعی شود از ثبت تصاویر شخصی در حافظه گوشی همراه پرهیز تا مورد سوء استفاده سارقان و افراد ناباب قرار نگیرد.