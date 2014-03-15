همدردی ایران با خانواده مسافران هواپیمای مالزیایی

ایرنا: علی اکبر ضیایی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور با اشاره به ناپدیدشدن هواپیمای بویینگ 777 مالزی ایرلاین در مسیر کوالالامپور به پکن، آن را حادثه ای تلخ دانست و با خانواده های نگران مسافران و خدمه این هواپیما که از کشورهای مختلفی هستند، ابراز همدردی کرد.

وی گفت: نگرانی عمیق خانواده های مسافران این هواپیمای ناپدیدشده پس از هفت روز قابل درک است.

وی با اشاره به برگزاری مراسم مختلف دعا و نماز در شهرهای مالزی برای سلامتی مسافران این هواپیما، ابراز امیدواری کرد بزودی خانواده این مسافران از نگرانی خارج شوند.

هفتمین روز عملیات جستجوی 13 کشور برای یافتن اثری از این هواپیما در حال اتمام است و تاکنون اثری از این هواپیما و 239 مسافر و خدمه آن بدست نیامده است.

مناطق تحت پوشش کشتی ها و هواپیماهای این 13 کشور در عملیات جستجو افزایش یافته و مناطقی از اقیانوس هند را نیز شامل شده است.