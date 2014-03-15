حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مقامات عربستان از رئیس جمهور دعوتی برای سفر به این کشور داشته اند، گفت: نه دعوتی از سوی عربستان برای سفر رئیس جمهور به این کشور صورت گرفته و نه ایشان چنین دعوتی را پذیرفته اند.