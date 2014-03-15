فارس: وی تصریح کرد: اساسا دعوت از آقای روحانی برای سفر به عربستان تکذیب می شود.
چندی پیش برخی منابع خبری عربی از دعوت مقامات عربستانی از حسن روحانی برای سفر به این کشور خبر داده و مدعی شده بودند که رئیس جمهور کشورمان نیز این دعوت را پذیرفته است.
حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مقامات عربستان از رئیس جمهور دعوتی برای سفر به این کشور داشته اند، گفت: نه دعوتی از سوی عربستان برای سفر رئیس جمهور به این کشور صورت گرفته و نه ایشان چنین دعوتی را پذیرفته اند.
فارس: وی تصریح کرد: اساسا دعوت از آقای روحانی برای سفر به عربستان تکذیب می شود.
چندی پیش برخی منابع خبری عربی از دعوت مقامات عربستانی از حسن روحانی برای سفر به این کشور خبر داده و مدعی شده بودند که رئیس جمهور کشورمان نیز این دعوت را پذیرفته است.
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