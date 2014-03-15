مجله مهر: در شبکه های اجتماعی کمپین های مختلفی برای آزادی سربازان تشکیل شده است اما معروف ترین آنها جمع آوری امضا توسط موزه صلح تهران است که با همکاری هنرمندان کشور انجام می شود. هرچند که بعضی ها نسبت به تاثیر گذاری چنین حرکت هایی تردید دارند.از جمعه گذشته، بیانیه ای با عنوان «سربازان وطن ما را آزاد کنید free our soldiers» در شبکه های مجازی دست به دست می چرخد. بیانیه ای که خطاب به مقام های مسئول و با نفوذ جهان، سازمان ملل و نیز دولت پاکستان نوشته شده تا برای آزادی 5 سرباز ربوده شده ایرانی تلاش کنند. البته این بیانیه به شبکه های مجازی محدود نشد و پرویز پرستویی در برنامه 90 و رضا کیانیان در برنامه هفت از مردم و هنرمندان خواستند تا برای همدردی با خانواده های سربازان ربوده شده در روزهای پایان سال، آن را امضا کنند.

در این بیانیه که بسیاری از هنرمندان چون عزت الله انتظامی، علی نصیریان، محمدعلی کشاورز، داوود رشیدی، پرویز پرستویی، رضا کیانیان،فرج الله سلحشور، جواد شمقدری، مرتضی سرهنگی،هدایت الله بهبودی، کیومرث پوراحمد،سید رضا میرکریمی،کمال تبریزی، حمید فرخ‌نژاد، رخشان بنی اعتماد، مهتاب کرامتی، جمال شورجه، امیرشهاب رضویان، ناصر تقوایی و ...، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مسجد مکی اهل سنت زاهدان به همراه طلاب و روحانیون اهل تسنن، بازیکنان و پیشکسوتان باشگاه استقلال، اعضای تیم‌های ملی کشتی ایران، اساتید دانشگاه هنر تهران و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ، آن را امضا کرده اند، آمده است:«ما هنرمندان، ورزشکاران، اهالی رسانه و فرهنگ و دیگر اقشار مردم ایران با هر سلیقه و نگرش، از همه مقامات مسئول و با نفوذ جهان، سازمان ملل و نیز دولت دوست و همجوار پاکستان درخواست داریم تا به عنوان عملی انساندوستانه، همه توان خودرا به‌کار گیرند که هرچه زودتر جوانان ما، این سربازان بیگناه به گروگان گرفته شده در مرزهای جنوب شرقی کشورمان، به دامان گرم خانواده های نگرانشان بازگردند.»

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این بیانیه با همکاری موزه صلح تهران رسانه ای شد اما حبیب احمدزاده، نویسنده و مستندساز، بانی آن بود. به گفته احمد فضلی، مدیر بخش IT موزه صلح تهران، گروهی از هنرمندان این بیانیه را نوشته بودند و حبیب احمدزاده از موزه صلح درخواست کرد آن را رسانه ای کرده و به کمپین تبدیل کند و به این ترتیب بیانیه روی صفحه اصلی پایگاه اینترنتی موزه صلح تهران قرار گرفت.

تا کنون 279 هزار و 242 امضا برای این بیانیه جمع آوری شده و دوشنبه شب هم آخرین مهلت امضای آن است. هرچند حرف هایی درباره یک میلیون امضا زده می شد و به گفته فضلی هم یک میلیون امضا پشتوانه ای قوی در سازمان ملل و سند درخواست مردم ایران برای پیگیری وضعیت سربازان ربوده شده ایرانی است اما تا دوشنبه شب هر تعداد امضا که برای این بیانیه ثبت شود، به نماینده سازمان ملل تحویل داده می شود.

امضا تاثیر دارد؟!

این طرح منتقدانی هم دارد. بعضی از مردم و مسئولان معتقدند که کمپین جمع آوری امضا برای آزادی سربازان قدرت اجرایی نداشته و تاثیرگذار نیست . اما فضلی می گوید هدف اصلی موزه صلح این بوده که مسئله اسارت سربازان ایرانی جهانی شده و مردم دنیا از آن باخبر شوند. البته گری لوئیس نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران هم قول همکاری جدی در این زمینه به موزه صلح داده است.

فضلی می گوید:«بر اساس هماهنگي انجام شده، قرار است اين امضاها و بيانيه مربوطه از طريق گری لوئیس نماينده سازمان ملل در تهران به دست بان کي مون برسد.»

قرار است گری لوئیس روز سه شنبه با حضور در موزه صلح تهران، این بیانیه و امضاهایش را از پرویز پرستویی تحویل گرفته و در سازمان ملل مطرح کند. به گفته فضلی در یک ماه گذشته، اسارت سربازان ایرانی در رسانه های بین المللی انعکاس چندانی نداشته اما شاید این بیانیه باعث شود جامعه جهانی به این مسئله واکنش نشان داده و در نهایت برای آزادی سربازان تلاش بیشتری انجام شود.

او می گوید:«این سربازان عضوی از کشور ما هستند و موزه ما هم می خواهد صلح را ترویج کرده و خشونت را نفی کند. شاید با این کار بتوانیم تاثیرگذار باشیم و مردم جهان را از اتفاقی که برای سربازان مان افتاده آگاه کنیم.»