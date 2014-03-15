"ای یار غلط کردی" با صدای عصار

این خوانند پاپ که بعد از انتشار آلبوم های «حال من بی تو»، «ای عاشقان»، «نهان مکن»، «عشق الهی»، «کوچ» و «محتسب» فعالیت چندانی در حوزه موسیقی نداشت اکنون این تک آهنگ را در آستانه نوروز منتشر کرده است.

با انتشار این تک آهنگ احتمال انتشار آلبوم این خواننده در اوایل سال آینده که قرار بود امسال روانه بازار موسیقی شود، بیشتر شده است.

علیرضا عصار بعد از انتشار این تک آهنگ اینترنتی وعده داده که دیگر وقفه ای در فعالیت و ارتباط خود با مخاطبان موسیقی های پیش نیاید و از سال آینده چند کنسرت زنده هم بعد از انتشار آلبوم جدید خود داشته باشد.

انتشار قطعه جدید خواننده موسیقی پاپ کشورمان در حالی روی می دهد که حبیب صبور مدیر برنامه های علیرضا عصار از انتشار قریب‌الوقوع آلبوم این خواننده در اوایل سال آینده خبر داده بود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به حساسیت‌های فنی زیادی که علیرضا عصار، نوازندگان و تیم تهیه و تولید آلبوم دارند تلاش شده این آلبوم با سنجیده‌ترین و با کیفیت‌ترین شکل ممکن برای عرضه به مخاطبان آماده شود، به تولید نهایی 4 قطعه از مجموعه قطعات آلبوم این خواننده اشاره کرده بود.

صبور با اشاره به تاریخ انتشار تازه‌ترین آلبوم علیرضا عصار خاطرنشان کرد: به طور حتم و با توجه به برنامه‌ریزی جدیدی که انجام گرفته آلبوم جدید علیرضا عصار که هنوز نام مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است اوایل سال آینده منتشر و بلافاصله کنسرت‌هایی را نیز برگزار می‌کنیم.

