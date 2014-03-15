توضیح بهزیستی درباره مرگ 15 کودک معلول در نارمک

ایسنا: سراج روز شنبه در یک نشست مطبوعاتی، گفت: در سال جاری در مرکز نگهداری معلولان نارمک 15 کودک فوت کردند که از این تعداد سه کودک در مرکز نارمک و 12 کودک در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

او با ذکر نام کودکان معلول فوت شده در مرکز نگهداری نارمک گفت: محمد خلجی، حدیثه مزدآبادی و هاله جام‌جم سه کودک معلول مرکز نگهداری نارمک بودند که به ترتیب در تاریخ‌های 12 آذر، 21 دی و 27 بهمن ماه فوت کردند.

مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران در مورد فوت محمد خلجی اینگونه گفت: این کودک دو ماه قبل از مرگ به علت مشکلات تنفسی و تشنج‌های مکرر به بیمارستان رفته بود، سه گروه برای ارزیابی پرونده این کودک فعال شدند که پس از بازدید و سرکشی‌های انجام شده در شب فوت مورد خاصی دیده نشده و کودک علیرغم حضور مادریار، بهیار و ناظم و مراقبت‌های لازم توسط همکاران، جان خود را از دست داد.

به گفته سراج، از پدر فوت شده درخواست کردند که اجازه دهد کودک به پزشکی قانونی برود اما پدر محمد خلجی با این موضوع مخالفت کرده است.

سراج با اشاره به اینکه پزشک مقیم در شب‌های سپری شده در مرکز نگهداری معلولان نارمک وجود ندارد، گفت: بنا بر گزارشهای انجام شده مراقبان وظیفه خود را درخصوص این کودک انجام داده‌ بودند.

او در ادامه به مرگ "هاله جام‌جم" اشاره کرد و گفت: این کودک 43 سال در مرکز ما نگهداری شده و حتی زمانی که پدر و مادرش وی را به آمریکا بردند به آنها گفته‌اند که او نمی‌توانست بیش از 22 یا 23 سال عمر کند و رشد عقلی آن هم بیش از 12 سال نخواهد بود.

مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران با بیان اینکه علت فوت هاله جم ذات‌الریه بود، گفت: او پیش از فوت به طور متناوب دچار تب بوده و دو سه بار دچار خونریزی لثه شده و از اسفندماه 91 نیز تحت درمان بوده است.

سراج همچنین به مرگ "حدیثه مزدآبادی" اشاره کرد و گفت: این کودک 21 سال سن داشته و از داروهای مکرر استفاده می‌کرد، پرسنل ساعت 12 شب متوجه وضعیت بد کودک شده‌اند و عملیات CPR بر روی وی انجام شده و در زمان فوت وی یکی از بهترین بهیارها در مرکز حضور داشته و عملیات بهیاری را انجام داده است.

در ادامه سخنان سراج، سخنگویی - معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی - نیز در این باره گفت: فرصتی برای اعزام کودک وجود نداشته است و رضایی - مدیر کل مرکز شبانه روزی بهزیستی هم تاکید کرد که اقدامات لازم توسط بهیار انجام شده است.

در ادامه نشست مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران با بیان اینکه در مورد مرگ سه تن از کودکان معلول مرکز نگهداری نارمک با اورژانس تماسی برقرار نشده است، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بنا بر گفته‌های کارکنان مرکز نگهداری معلولان نارمک، اورژانس در زمان فوت محمد خلجی در مرکز حاضر شده اما بنا بر گزارشات شما اورژانسی در مرکز حضور نداشت،‌ گفت: سوال شما مربوط به این قضیه نیست و ما اقدامات لازم را انجام داده‌ایم.

او همچنین با ذکر نام 12 کودک فوت شده مرکز معلولان جسمی حرکتی نارمک در بیمارستان گفت: "طاهره همتی" در تاریخ شش فروردین ماه در بیمارستان بهرامی، "مطهره رضایی" 20 فروردین ماه در بیمارستان بهرامی، "پیام رفیعی محجوب" 31 فروردین ماه در بیمارستان بهرامی، "شقایق پرفکری" شش اردیبهشت ماه در بیمارستان بهرامی،‌ "حمید رضا دیندار" سوم تیرماه در بیمارستان بقیه الله، "علی پوردشتی" سوم مهرماه در بیمارستان امام حسین‌(ع)، "حسین ‌رستمی" هفتم مهرماه در بیمارستان امام حسین (ع)، "امیر تاجیک" 11 آذرماه در بیمارستان بهرامی، "جاسم صاحبدل" 27 آذرماه در بیمارستان بهرامی، "زینب موسوی" هفتم دی ماه در بیمارستان امام حسین (ع)، "فردیس اکبری" هفتم اسفند ماه در بیمارستان بهرامی و "زینب شیری" 17 اسفندماه در بیمارستان بهرامی 12 کودک معلولی بودند که در سال جاری پس از اعزام به بیمارستان فوت شدند.

مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران در پاسخ به توضیحات بیشتر نسبت به علت فوت محمد خلجی که مسائلی پیرامون آن مطرح می‌شود، گفت: اقدامات لازمی که باید برای این کودک صورت می‌گرفت، انجام شد و گواهی فوت توسط پزشک طرف قرارداد - دکتر نیک بین - صادر نشده است.

سراج با اشاره به اینکه دکتر توانا و دکتر انوری دو پزشک رسمی مرکز نگهداری معلولان نارمک هستند گفت: دکتر انوری در زمانی که محمد خلجی فوت کرد اصلا در مرکز نبود و پزشک طرف قرارداد نیز دکتر نیک بین بوده که وی نیز تنها برای افرادی که در زمان مرگشان در مرکز حضور دارد گواهی فوت صادر می‌کند و دکتر توانا نیز متخصص اعصاب و روان است و تنها به صورت هفته‌ای به مرکز مراجعه می‌کند.

مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران گفت: از خانواده محمد خلجی درخواست کردیم که کودک را به پزشکی قانونی ببریم اما خانواده این کودک مخالف این امر بودند و اصرار بر این بود که پزشک را خودشان بیاورند.

او در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه به اعتقاد کارکنان مرکز نگهداری نارمک گفته می‌شود پدر این کودک دچار مشکلات ذهنی است گفت: معلولیت ذهنی پدر محمد خلجی اثبات نشده اما به همین دلیل پدر محمد خلجی تنها نبوده و خانواده او نیز پس از مرگ حضور داشتند.

او همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر کم بودن تعداد پرسنل مرکز نگهداری نارمک نسبت به کودکان تحت مراقبت، گفت: 145 نفر پرسنل کلی مرکز نگهداری نارمک هستند که برخی از آنها در کلینیک‌ روزانه فعالیت می‌کنند و به طور معمولی برای هر 20 نفر 40 تا 45 پرسنل وجود دارد.

مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران گفت: برای هر 15 کودک معلول یک مادریار در شب و برای هر 18 تا 22 مددجو نیز یک مادریار در شب حضور دارند.

به گفته مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران یکی از معضلات مرکز نگهداری معلولان نارمک این است که حتی خانواده‌ها نیز حاضر به نگهداری این کودکان نیستند.

مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران با اشاره به اینکه مرکز نارمک به دلیل داشتن شرایط خاص مسئولیت مراقبت از شدیدترین معلولان را بر عهده دارد، گفت: نارمک یکی از مجهزترین مراکز ماست و معلولانی که در آن بستری می‌شوند اکثریتشان دارای خانواده بوده هرچند نباید افرادی که دارای خانواده هستند پذیرش شوند اما ما این افراد را به دلیل داشتن معلولیت شدید نگهداری می‌کنیم.

او با بیان اینکه برخی بیمارستان‌ها به سختی این کودکان را پذیرش می‌کنند گفت: بیمارستان‌ها می‌گویند که ما نمی‌توانیم کار خاصی برای آنها انجام دهیم و به همین دلیل به سختی پذیرش را انجام می‌دهند.

مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران در پاسخ به اینکه کدام بیمارستان‌ها این کودکان را به سختی پذیرش می‌کنند، گفت: بیمارستان‌های بهرامی، بقیه الله، امام حسین (ع) و بوعلی از جمله این بیمارستان‌ها هستند.

سراج با اشاره به اینکه یکی از کودکانی که هم اکنون در مرکز نگهداری نارمک تحت مراقبت است گفت: این کودک نهم اردیبهشت ماه متولد شده و در طول هفت هشت ماهه اخیر هشت بار تحت عمل جراحی قلب باز و ریه قرار گرفته و دارای اختلالات اندامی متعدد است.

او همچنین به یکی دیگر از کودکان این مرکز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از این کودکان دارای زخم بستر بسیار شدید است و 10 الی 12 بار تا پای مرگ پیش رفته است.

مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران با بیان اینکه پنج تن از کودکان مرکز نگهداری نارمک دارای هپاتیت مثبت هستند گفت: این بیماری علیرغم بیماریهای متعددی است که این افراد دارند. مرکز نگهداری نارمک مرکزی است که بچه‌های آن بر روی تخت نگهداری شده و تحرکی ندارند و یکی از علل مرگ آنها نیز کم تحرکی است چرا که به علت نداشتن حرکت‌های لازم دچار بیماریهای عفونی می‌شوند.