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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۳۵

بابک زنجانی تمایلی به پرداخت بدهی‌اش ندارد

میرعباس سلطانی‌فر در تشریح آخرین وضعیت پیگیری پرونده بدهی بابک زنجانی در کمیته تحقیق و تفحص از این پرونده در کمیسیون انرژی مجلس به تدبیر گفت: «تمامی اموال بابک زنجانی شناسایی شده است. اما مساله مهم‌تر این است که او تمایلی به پرداخت بدهی‌اش ندارد. در واقع بابک زنجانی در بازجویی‌هایی که از او می‌شود مقاومت می‌کند و همکاری خاصی با ماموران ندارد.»

تدبیر: ماینده بروجن در مجلس نهم می‌گوید: «بابک زنجانی بیش از 60 درصد اموالش را خودش قیمت‌گذاری کرده است و رقم‌هایی فراتر از قیمت واقعی اموالش در داخل کشور برای باز پرداخت بدهی‌هایش اعلام می‌کند. اما بر اساس اطلاعات ما قیمت حقیقی اموال داخل ایران او شاید یک سوم قیمت کل اموالش در خارج از کشور باشد.»

او با بیان اینکه اموال داخلی بابک زنجانی پاسخگوی حتی پنج درصد بدهی‌اش به وزارت نفت نیست، تاکید دارد که «زنجانی تاکنون قدمی برای پرداخت بدهی‌اش برنداشته است. در واقع او همه را به بازی گرفته و بعید می‌دانم که بخواهد همکاری کند و بدهی‌اش را پس دهد. درست است که زنجانی در بازداشت است اما اگر اراده‌اش را داشته باشد حتما راه‌های زیادی وجود دارد که از طریق آنها از اموال خارج از ایرانش برای بازپرداخت پول نفت استفاده کند.

به گفته سلطانی‌فر «زنجانی قطعا برای پرداخت بدهی خود به وزارت نفت باید از اموال خارج از ایرانش استفاده کند اما از این کار امتناع می‌کند و معنی این عدم همکاری این است که او نمی‌خواهد بدهی دو میلیارد یورویی‌اش به وزارت نفت را پرداخت کند. »

کد مطلب 2407402

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