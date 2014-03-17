کشف 8 میلیون قطعه مواد محترقه در تهران

تسنیم، مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ با اجرای چند عملیات مختلف، موفق به شناسایی چندین محموله حمل موادمحترقه قاچاق شدند که قرار بود در سطح تهران توزیع شود.

این عملیات‌، که اقدامات اطلاعاتی و تجسسی آن از چند ماه قبل و در راستای مقابله با توزیع موادمحترقه قاچاق در چهارشنبه پایان سال انجام شده بود، منجر به کشف 8 میلیون قطعه انواع مختلف مواد محترقه قاچاق شد.