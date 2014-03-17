ایسنا: دکتر سید تقی نوربخش در نشستی خبری که به منظور اعلام اولویت‌های سال آینده سازمان تامین اجتماعی و فعالیت‌های انجام شده در شش ماهه گذشته این سازمان برگزار شد، با اعلام خبر افزایش 25 درصدی حداقل حقوق و دستمزد مستمری بگیران این سازمان، در مورد زمان اعمال این افزایش بیان کرد: به دلیل ارسال لیست افراد برای اعمال افزایش 25 درصدی حقوق سال آینده مستمری بگیران، لیست متممی را در نظر گرفته‌ایم تا حتی افرادی که پنجم فروردین ماه حقوق خود را دریافت می‌کنند نیز افزایش حقوق برای آنها از روز پنجم فروردین ماه اعمال شود.

وی در مورد برنامه‌ها و اولویت‌های سال آینده این سازمان گفت: بودجه سال گذشته سازمان در مهرماه سال جاری تصویب شد در حالی که بودجه سال 93 سازمان تامین اجتماعی در دی ماه مصوب شده و فردا در هیئت امنا به تصویب خواهد رسید.

به گفته نوربخش، در بودجه سال آینده سازمان تامین اجتماعی تفاوت‌های زیادی با بودجه‌های سنوات قبل وجود دارد که امکانات خاصی برای مستمری بگیران به ویژه در بحث مسکن و فرانشیز درمان آنها دیده شده است.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از رایگان شدن فرانشیز مستمری‌بگیران در بحث درمان خبر داد و گفت: بودجه این موضوع در بودجه سازمان تامین اجتماعی دیده شده است.

نوربخش با اشاره به اینکه در بحث مسکن مستمری‌بگیران اقداماتی در بودجه دیده شده است که برنامه‌های آن در حال پیش بینی شدن است، افزود: در بحث یارانه نیز برای ما‌به‌التفاوت قیمت ارز یارانه‌ای در نظر گرفته شده و علاوه بر این طرح‌های کرامتی برای مراجعه به درمان مستقیم و غیرمستقیم پیش بینی شده است،‌ همچنین طرح نوین مدیریت بیمارستان به منظور تفویض اختیار به مدیریت بیمارستان‌ها در نظر گرفته شده است.

بخشنامه ‌مشاغل سخت و زیان آور لغو نشده

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین در مورد اقدامات این سازمان طی شش ماهه گذشته خاطر نشان کرد: در مورد مشاغل سخت و زیان آور موضوعی وجود داشت که به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

وی در مورد موضوع ارائه شده در خصوص مشاغل سخت و زیان آور تصریح کرد: بخشنامه ‌مشاغل سخت و زیان آور لغو نشده بلکه تنها بحثی که مطرح است توالی و غیر متوالی بودن مشاغل سخت و زیان آور است که سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد کاملا مشخصی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه کرده است و امیدواریم سال آینده شاهد تغییراتی در ضوابط این قانون باشیم چرا که تسهیلاتی برای کارکنان مشاغل سخت و زیان آور دیده شده است.

ابلاغ و اجرای قانون بازنشستگی افراد با کمتر از 10 سال سابقه به شعب

نوربخش همچنین به ابلاغ و اجرای قانون بازنشستگی افرادی که کمتر از 10 سال سابقه دارند، اشاره کرد و گفت: این قانون به شعب ابلاغ شده و هم اکنون در حال اجراست.

وی با بیان اینکه بر اساس برخی تبصره‌های سال 92 بخشی از جرایم به حالت قبل بازگشت و موضوع کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت، گفت: 50 هزار نفر از کارگران ساختمانی تا پایان سال جاری تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی و درمانی قرار گرفتند.

نوربخش ادامه داد: در بخش بخشودگی جرایم در دیماه نه تنها جرایم کارفرمایان بخشیده شد بلکه این موضوع تخصیص شد تا شاهد اقدامات جدیدی در این زمینه باشیم.

استخدام 1500 نفر توسط تامین اجتماعی در سال 93

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین از استخدام 1500 نفر در حوزه نیروهای درمانی برای سال آینده خبر داد و گفت: پرسنل سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر به 23 هزار و 500 نفر در بخش بیمه‌ای و 20 هزار نفر در بخش درمانی تقسیم می‌شوند که به دلیل بازنشستگی پیش از موعد و عدم جذب نیرو با کاهش پرسنل مواجهیم بنابراین قصد داریم با استخدام پرسنل این موضوع را جبران کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سال 70 سه میلیون، ‌در سال 80 شش میلیون و در سال جاری 13میلیون بیمه شده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند گفت: تعداد بیمه شدگان افزایش یافته در حالی که از لحاظ پرسنلی با توجه به افزایش شعب کاهش داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه سالهاست که حق مسکن برای مستمری بگیران افزایش نیافته خاطر نشان کرد: شرکت خانه سازی ایران که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است مبنای تاسیسش ساخت واحدهای ارزان قیمت بود که هیئت مدیره این شرکت خانه سازی را تغییر داده‌ایم و امیدواریم بهبود روند فعالیت‌های آن را در سالهای آتی داشته باشیم.

چگونگی رفع مشکل کسری بودجه تامین اجتماعی

نوربخش با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در سال جاری 5300 میلیارد تومان کسری بودجه داشت، در مورد چگونگی حل مشکل مربوط به این مسئله اظهار کرد: از چند طریق کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی جبران شد که یکی از آنها از طریق همکاری جامعه کارفرمایی و کارگری کشور و پرداخت به موقع و تلاش در بخش بیمه‌ای برای تحقق منابع بود.

وی افزود: رشد اقتصادی منفی 5.6 درصدی در ابتدای دولت هم اکنون به حدود یک تا نیم درصد کاهش یافته و متوقف بودن پروژه‌های عمرانی در آن زمان وجود داشت که در روند کاری سازمان تاثیر بسزایی می‌گذاشت.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه شستا جزو ذخایر این سازمان است عنوان کرد: سود قابل تقسیم باید به سهامدار برگردد بنابراین در سال 92 کلیه سود تقسیم شده شستا را با همکاری و هماهنگی به سازمان برگرداندیم هرچند تقسیم نشدن سود به اندازه لازم در سالیان گذشته از مشکلات اساسی سازمان بود.

به روز شدن تعهدات تامین اجتماعی در زمینه دارو و داروخانه‌ها

نوربخش در مورد پرداخت مطالبات این سازمان به داروخانه‌ها نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال جاری مطالباتش را به داروخانه‌ها پرداخت کرده و کلیه اقلام دارویی که تحت پوشش در کشور هستند تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی درآمدند و داروهای ناباروری نیز از بهمن ماه تحت پوشش سازمان قرار گرفته‌اند بنابراین تعهدات تامین اجتماعی برای اولین بار در زمینه دارو و داروخانه‌ها به روز شده است.

برخورد جدی با پدیده زیرمیزی در مراکز درمانی ملکی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد پدیده زیرمیزی و برخورد با آن تصریح کرد: در درمان ملکی با پدیده زیرمیزی به شدت برخورد می‌کنیم و این موضوع اصلا قابل قبول نیست بنابراین مکانیسم پرداخت و حق الزحمه به نحوی دیده شده است که با جبران کارکرد پزشکان و سایر همکاران از این موضوع در بخش درمان جلوگیری کنیم.

نوربخش در ادامه افزود: 2400 میلیارد تومان علاوه بر منابعی که به طور طبیعی در بودجه دیده می‌شود، پیش بینی شده است که به این موضوع تخصیص داده شود تا از این طریق بتوان نظارت بیشتری را نیز بر کارکرد بخش درمان داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ادغام معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی تحت مدیریت وزارت بهداشت گفت:‌ این گونه ادغام‌ها مشکلی را از نظام سلامت حل نخواهد کرد و نمی‌توان با ادغام ساختمان‌ها در یکدیگر این موضوع را حل کرد.

بیمه شاغلانی که همزمان از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، قطع می‌شود

وی در مورد بیمه بیکاری و نیز عدم نظارت بر افرادی که همزمان هم از بیمه بیکاری استفاده کرده و هم شاغل هستند اظهار کرد: 190 هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی قرار دارند و در سازمان تامین اجتماعی صندوق بیمه بیکاری وجود ندارد، بلکه حساب بیمه بیکاری وجود دارد که ترازش منفی است و منابع و مصارف آن با هم همخوانی ندارند.

نوربخش ادامه داد: دولت در بودجه سال آینده اعتباری برای بیمه بیکاری در نظر گرفته که امیدواریم بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد که حدود 2000 میلیارد تومان است.

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، نظارت‌هایی در دستور کار قرار گرفته تا اگر فردی هم شاغل بوده و هم از بیمه بیکاری بهره‌مند شود، بیمه‌اش قطع شود.

بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی

نوربخش در پاسخ به میزان مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت تصریح کرد: بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال جاری حدود 60 هزار میلیارد تومان است که پیش بینی می‌شود در سال آینده نیز 15 هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

وی افزود: با در نظر گرفتن سود مربوط به بدهی 60 هزار میلیارد تومانی که اعتباری معادل 17 هزار میلیارد تومان می‌شود، میزان بدهی‌های دولت به این سازمان رقمی معادل 90 هزار میلیارد تومان است.

نوربخش افزود: این در حالی است که بیش از 2300 میلیارد تومان برای پرداخت این مطالبات پیش بینی نشده، هرچند برای بیماران خاص اعتباری معادل 800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در سال آینده نیز افزایش می‌یابد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین در پاسخ به شفاف سازی فعالیت شستا با ورود این شرکت سرمایه گذاری به بورس گفت: سهام هلدینگ دارویی شستا وارد بورس شده است که شفاف‌سازی را در مورد آن به مرحله اجرا در می‌آورد.

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 90 درصد شستا با وجود هلدینگ دارویی در بورس ارائه می‌شود.

اجرای افزایش مرخصی زایمان مستلزم تخصیص اعتبار 170 میلیارد تومانی توسط دولت

به گزارش ایسنا، نوربخش همچنین در مورد افزایش مرخصی زایمان از شش به 9 ماه تصریح کرد: قانونگذار در این زمینه دولت را مجاز کرده است. اجرای افزایش مرخصی زایمان از شش به 9 ماه نیازمند اعتباری معادل 160 تا 170 میلیارد تومان است که به محض تخصیص منابع آمادگی اجرای آن توسط سازمان تامین اجتماعی وجود دارد؛ هرچند بر اساس بررسی‌ها این امکان وجود دارد که در صورت افزایش مرخصی زایمان موقعیت‌های شغلی بانوان به خطر افتد.

پیش نیازهای ادغام سازمان‌های بیمه‌گر در بیمه سلامت ایران

نوربخش همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر نظر نهایی این سازمان در ارتباط با تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر در سازمان بیمه سلامت ایران عنوان کرد: این موضوع دو بخش دارد یک بخش اجرایی که در این رابطه زیر مجموعه وزارت رفاه هستیم و بخش کارشناسی که بر اساس آن در قانون تکالیف مختلفی پیش بینی شده است و مواردی هم گفته شده که دولت بر اساس آن مجاز و نه مکلف در نظر گرفته شده است.

وی افزود: راه حل ادغام از هر نوعی حلال مشکلات نیست و در زمینه ادغام سازمان‌های بیمه گر در بیمه سلامت ایران پیش نیازهایی وجود دارد که به طور مثال می‌توان به واقعی کردن تعرفه‌ها، خرید راهبردی و اجرای صحیح پزشک خانواده اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه جهت‌گیری دولت به نظام سلامت از مهمترین اولویت‌های دولت یازدهم است گفت: منابع 3000 میلیارد تومانی، 4800 میلیارد تومانی و 1800 میلیارد تومانی برای نظام سلامت در نظر گرفته شده است که امیدواریم شاهد تحولی در این بخش باشیم.

افزایش 40 درصدی سرانه درمان سال آینده

نوربخش در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر میزان تعرفه‌های درمانی مصوب در شورای عالی بیمه و تعیین تعرفه درمان بخش خصوصی برای سال آینده، گفت: در خصوص تعرفه‌های بخش خصوصی در جلسه فردا تصمیم گیری می‌شود و در زمینه تعرفه بخش دولتی نیز در بخشهای مختلف تعرفه تعیین شده و مباحث زیادی را انجام داده‌ایم.

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی سرانه درمان سال آینده در بخش‌های مختلف بیش از 40 درصد افزایش یافته است.