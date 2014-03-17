مجله مهر: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داماد خانواده مطهری است با این وجود گاهی مطهری از مدیریت لاریجانی در مجلس انتقاد می کند و گاهی هم نطق های علی مطهری درباره مسائل کشور و انتقادهایش از قوه قضائیه منجر به اعلام جرم از سوی دستگاه تحت نظارت آیت الله آملی لاریجانی علیه وی می شود. این اختلاف نظرهای سیاسی از دید ویژه نامه های نوروزی پنهان نمانده است و تقریبا اکثر رسانه هایی که به سراغ رئیس مجلس و یا مطهری رفته اند درباره این اختلاف نظرها از آن ها سوال کرده اند. علی لاریجانی در گفت وگو با همشهری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اختلاف نظرهای بین آقای مطهری با آقا جواد یا آیت الله لاریجانی شما چه نقشی دارید و طرف کدام را می گیرید؟ می گوید: لزومی ندارد من حتما ورود پیدا کنم. گاهی لازم است من از جایگاه مجلس موضعی را بیان کنم که بیان می کنم اما افراد آزاد هستند نظر بدهند. رجال سیاسی دلیل ندارد نتوانند نظراتشان را بگویند. اختلاف آنچنانی هم نیست که ضرورتی بر ورود من داشته باشد.

او در گفت وگو با خبرنگار روزنامه جم جم هم با سوال مشابهی مواجه می شود. خبرنگار جام جم از لاریجانی می پرسد اصولاً در خانواده شما –تا آنجایی که به اعضای حاضر در سیاست مربوط است- چقدر نظرات بهم نزدیک است؟ که رئیس مجلس پاسخ می دهد : نظرات بنده و حضرت آیت الله لاریجانی از نظر مبانی فکری یکی است. منتهی ایشان در یک فاز کار می‌کنند، من در فاز دیگری. بر همین اساس ممکن است ملاحظات‌مان هم به تناسب شرایط متفاوتی که داریم، متفاوت باشد. لکن مبانی فکری ما یکی است.

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وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اختلاف نظرهایی که گاهی پیش می‌آید، از قبیل آن نامه‌نگاری حاشیه‌ساز آقایان مطهری و محمدجواد لاریجانی که اخیراً صورت گرفت، سعی می‌کنید میانجی‌گری کنید؟ نیز می گوید اگر از من مشورت بخواهند، نظر مشورتی خودم را می‌گویم اما نپرسند لابد لازم ندیدند، پس دلیلی ندارد من دخالت کنم.

اگر لازم ببینم دخالت می کنم، ولی خیلی ‌موقع‌ها لازم نیست. چون دوهزار کار هر روز در جمهوری اسلامی انجام می‌شود، ما مسئولیت نداریم همه را حل کنیم، یعنی نمی‌توانیم حل کنیم. آنجایی که از من مشورتی بخواهند، نظرم را می‌گویم. یا اگر جایی لازم باشد ابتدا به ساکن نظری بدهم، حتی اگر نپذیرند این کار را می‌کنم. در کل بستگی به شرایط دارد. گاهی من مصلحت دیدم مسائلی را به اخوی گفتم، کما اینکه گاهی به افراد دیگر هم گفتم. یعنی برخی دوستان دیگر هم که مسئولیت‌هایی دارند، اگر چیزی به نظرم برسد و مصلحت باشد، به آنها می‌گویم.

این گونه سوالات از علی مطهری هم پرسیده می شود. او در گفت وگو با ویژه نامه اعتماد در پاسخ به سوال مشابهی توضیح می دهد من و آقایان لاریجانی دعوایی نداریم. علي آقا که داماد ماست و آدم بسيار فهميده و عاقل و معتدلي است. با بقيه آنها هم تضاد آشتي‌ناپذير ندارم، ممکن است انتقادي داشته باشم. اگر قرار باشد در این مملکت هیچ کس نتواند انتقاد کند که اختناق حاکم می‌شود. اعلام جرم علیه من هم کار غيرقانوني و غلطی بود. حتی یک فرد عادی هم می‌تواند این حرفها را بزند چه رسد به نماینده. من گفتم قوه قضائيه باید مستقل باشد. خوب بیایند و بگویند خیر، به این دلایل مستقل است. دیگر اعلام جرم ندارد. من گفتم احکام سال 88 به دليل فضاي هيجاني سختگیرانه بوده. حداکثر اين است که بیایند و بگویند خیر به این دلایل عادلانه بوده است. اعلام جرم یعنی چه؟ من با آقای صادق لاریجانی کینه شخصی ندارم، تنها گفتم به جای شعار دادن درباره فتنه بیاید و مسئله را حل کند. ایشان که قدرت دست‌شان است نمی‌توانند مانند رسایی و کوچک‌زاده سخن بگویند که فتنه‌گران گرما دیده‌اند و جان گرفته‌اند، بلکه بايد مسئله را حل کنند.