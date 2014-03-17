پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی»در دیدار مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه مردم ایران برای حفظ آرمان هایشان در برابر فشارها ایستادگی کرده اند و می کنند، اظهار داشت: وظیفه داریم با برنامه ریزی و تدبیر، زمینه های لازم را برای کاهش مشکلات داخلی و خارجی و توسعه کشور فراهم آوریم.

وی با تاکید بر اینکه باید همه قوا و مسوولان برای حل و فصل مشکلات مردم با یکدیگر همکاری کنند، افزود: امروز وظیفه همه ماست که فشارهای ظالمانه ناشی از تحریم های ناروا علیه ملت را مرتفع کنیم تا شاهد آینده ای بهتر برای کشور باشیم.