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۲۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۳۸

رئیس‌جمهور: عده‌ای ملت و منافع ملی را دور زدند

رییس جمهوری با ابراز تاسف از سوء استفاده برخی افراد از شرایط تحریم کشور گفت : عده ای مدعی بودند که می توانند تحریم ها را دور زده و آثار تحریم را از بین ببرند، اما آنها در عمل ملت و منافع ملی را دور زدند بطوریکه امروز پس گرفتن حقوق مردم از این افراد به یک معضل تبدیل شده است.

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: حجت الاسلام والمسلمین «حسن روحانی»در دیدار مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه مردم ایران برای حفظ آرمان هایشان در برابر فشارها ایستادگی کرده اند و می کنند، اظهار داشت: وظیفه داریم با برنامه ریزی و تدبیر، زمینه های لازم را برای کاهش مشکلات داخلی و خارجی و توسعه کشور فراهم آوریم.

وی با تاکید بر اینکه باید همه قوا و مسوولان برای حل و فصل مشکلات مردم با یکدیگر همکاری کنند، افزود: امروز وظیفه همه ماست که فشارهای ظالمانه ناشی از تحریم های ناروا علیه ملت را مرتفع کنیم تا شاهد آینده ای بهتر برای کشور باشیم.

کد مطلب 2407429

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