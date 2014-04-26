چرا «من روحانی هستم» خبرساز شد؟

«من روحانی هستم» روایتی تاریخی از 50 سال زندگی سیاسی حجت‌الاسلام حسن روحانی است؛ این مستند بهمن ماه سال گذشته در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رونمایی و اکران آن در دانشگاه های مختلف آغاز شد. پس از این اکران، این فیلم در دو دانشگاه امیرکبیر و علامه طباطبایی نمایش داده نشده و روابط عمومی سفیرفیلم، از ممانعت مسئولان این دو دانشگاه برای اکران مستند «من روحانی هستم» خبر داده بود؛ خبری که البته مسئولان این دو دانشگاه در گفتگو با «ایسنا» آن را رد کرده بودند.

با این حال، «من روحانی هستم» بخش‌هایی دارد که خبرساز و جنجال برانگیز شده‌اند و احتمالا همین بخش‌هاست که یک مقام آگاه در دفتر رئیس‌جمهور، در گفت‌وگویی اطلاعات آن‌ها را «ناصحیح » دانسته است؛ البته وی توضیحی درباره این بخش‌های غیرصحیح نداده است.

«مجله مهر» برای نخستین‌بار 3 بخش خبرساز این مستند را منتشر می‌کند، یکی درباره ماجرای مک‌فارلین، دیگری موضوع 99 نفر و بالاخره ماجرای شورای نظارت بر صدا و سیما.