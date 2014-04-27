تیتو ویلانوا، سرمربی سابق بارسلونا که برای مدتی با بیماری سرطان دست به گریبان بود، در سن ۴۵ سالگی درگذشت.

وی در پایان فصل گذشته و به دلیل ابتلا به سرطان مجبور شد از سمت خود کناره گیری کند. او در سمت سرمربی بارسلون موفق شد با صد امتیاز ضمن قهرمانی لالیگا رکورد کسب امتیاز در این لیگ را نیز بشکند.

بارسلونا با حضور وی با کسب هجده پیروزی از نوزده بازی بهترین آغاز لیگ در تاریخ این باشگاه را تجربه کرد اما در دسامبر ۲۰۱۲ پزشکان تشخیص دادند که آقای ویلانوا برای بار دوم به سرطان مبتلا شده است و همین باعث شد تا جوردی رورا، دستیار او هدایت بارسا را تا پایان فصل بر عهده گیرد.

 

کد مطلب 2407474
  1. مجله مهر
  2. مجله مهر
۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۹:۵۰

بارسلونا در سوگ تیتو ویلانووا

بارسلونا در سوگ تیتو ویلانووا

اعضای باشگاه بارسلونا طی مراسمی به مناسبت در گذشت تیتو ویلانووا به او ادای احترام کردند.

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