  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ مهر ۱۳۸۴، ۹:۵۸

در جشن گلريزان كمك به آزادي زندانيان نيازمند

رييس جمهور 100 ميليون تومان به ستاد ديه كمك كرد

رييس جمهور 100 ميليون تومان به ستاد ديه كمك كرد

رييس جمهور 100 ميليون تومان به ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كمك كرد .

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سيزدهمين همايش جشن گلريزان شب گذشته در محل تالار قصر عقيق برگزار شد و طي آن سران قواي مقننه و قضاييه نيز مبالغي براي آزادي زندانيان نيازمند كمك كردند .

در اين مراسم ، آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه 10 ميليون تومان ، حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي 10 ميليون تومان ، سازمان اوقات و امور خيريه 150 ميليون تومان ، بانك ملي ايران 50 ميليون تومان به ستاد ديه كمك كردند .

به گزارش "مهر"، همچنين فرد خير و نيكوكاري نيز مبلغ 100 ميليون تومان به اين جشن كمك كرد .

گفتني است ، رهبر معظم انقلاب نيز 200 ميليون ريال به اين امر خداپسندانه كمك كردند .

کد مطلب 240750

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه