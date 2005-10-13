رييس جمهور 100 ميليون تومان به ستاد ديه كمك كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سيزدهمين همايش جشن گلريزان شب گذشته در محل تالار قصر عقيق برگزار شد و طي آن سران قواي مقننه و قضاييه نيز مبالغي براي آزادي زندانيان نيازمند كمك كردند .
در اين مراسم ، آيت الله هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه 10 ميليون تومان ، حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي 10 ميليون تومان ، سازمان اوقات و امور خيريه 150 ميليون تومان ، بانك ملي ايران 50 ميليون تومان به ستاد ديه كمك كردند .
به گزارش "مهر"، همچنين فرد خير و نيكوكاري نيز مبلغ 100 ميليون تومان به اين جشن كمك كرد .
گفتني است ، رهبر معظم انقلاب نيز 200 ميليون ريال به اين امر خداپسندانه كمك كردند .
