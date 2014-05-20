مجله مهر: «بنیامین بهادری» را باید غمگین ترین خواننده موسیقی پاپ این روزها دانست. تنها چندماه پس از سانحه تلخ تصادف رانندگی که به درگذشت همسر بنیامین منجر شد، حالا او یکی دیگر از نزدیکان خود را از دست داده است. «نیما وارسته» که تنظیم کننده آلبوم های «85» و «93» بنیامین بهادری بود، شامگاه 29 اردیبهشت ماه، و به گفته یکی از نزدیکانش در استخر منزل مسکونی اش و به دلیل هوای بسته و نارسایی قلبی دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

نیما وارسته همراه با حمید عسگری و فرزند مرحوم ناصر عبداللهی کنار مزار مرحوم عبداللهی- عکس از سایت موسیقی ما

وارسته به غیر از همکاری با بنیامین بهادری، تنظیم کنندگی آلبوم های موسیقی دیگری را هم به عهده داشت که مهم ترین آنها آلبوم های «کما2» یه خوانندگی «حمید عسکری» و «حس» به خوانندگی «پیام صالحی» است. رهبری ارکستر کنسرت های بنیامین و حمید عسکری هم از جمله فعالیت های او در موسیقی پاپ ایران بود.

اما معروف ترین قطعه ای که او در ساخت آن همکاری داشته، قطعه «دنیا دیگه مث تو نداره» بنیامین بهادری است که در آلبوم 85 این خواننده منتشر شده است.

نیما وارسته همراه با بنیامین در کنسرت مدرسه استثنایی ساریخانی تهران

نیما وارسته متولد 1357 بود و در یکی از آخرین اجراهای گروه بنیامین بهادری،31 فروردین ماه امسال با حضور در مدرسه استثنایی «ساریخانی» تهران، یکی از اعضای گروه بنیامین در این برنامه بود.