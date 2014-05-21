مجله مهر: یک درآمد دیگر از جیب مردم در جیب بانک ها. با دستور بانک مرکزی، قرار است از 20 خرداد بانک‌ها کارمزد خدمت اعلام موجودی دستگاه‌های خودپرداز از کارت‌های خودشان را دریافت کنند.

اداره نظام‌های پرداخت با ابلاغ بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرده که بانکدار‌ها از 20 خرداد بابت مانده‌گیری دستگاه‌های خودپردازشان از مشتری‌ها کارمزد بگیرند. قبل‌تر این کارمزد فقط در صورتی که کارت شتاب بانک با دستگاه خودپرداز متفاوت بود این مبلغ دریافت می‌شد اما از این به بعد قرار است بانک‌ها از کارت‌های خودشان هم کارمزد بگیرند.

در این بخشنامه آمده که در سه ماهه پایانی سال گذشته 27/4 درصد تراکنش‌های ثبت شده مربوط به این موضوع بوده‌است که درصد قابل توجهی است. آن وقت این حجم از تراکنش غیرضروری سبب کندی سامانه بانکی کشور مخصوصا در روزهای شلوغ می‌شود.

طبق این بخشنامه در سه ماهه پایانی سال 92 مقدار ۱.۶۷۳.۵۷۱.۹۸۲ تراکنش در سه نوع خرید اعلام موجودی، خرید شارژ و پرداخت قبض ثبت شده است که از این مقدار تعداد ۴۵۸.۳۴۴.۵۰۴ تراکنش مربوط به مانده‌گیری یا همان اعلام موجودی است.

حدود 70 خدمت بانکی دارای کارمزد است که مهم ترین این کارمزدها، اینجا آورده شده است.

انتقال وجه

برای انتقال کارت به کارت، چه از دستگاه عابربانک صادر کننده بانک استفاده کنید یا نه. کارمزد دریافت می شود. این کارمزد برای مبالغ تا سقف یک میلیون تومان، مبلغ 500 تومان و بعد از آن به ازای هر یک میلیون تومان که به وجه انتقالی اضافه می شود 200 تومان بیشتر دستگاه کارمزد از آن کم می کند. یعنی مثلا برای انتقال سقف کارت به کارت بانکی که 3 میلیون تومان است، مبلغ 900 تومان کارمزد دریافت می شود.

صدور دسته چک

برای صدور دسته چک نیز بانک مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت می کند که باتوجه به تعداد برگ های آن متفاوت است. برای دسته چک های 10 برگ 1100 تومان, 25 برگ 2250 تومان و 50 برگ 5500 تومان کارمزد می گیرد.

خدمات حساب

برای افتتاح حساب، شما باید هزینه صدور دفترچه و تمبر را پرداخت کنید. که هزینه یک سپرده کوتاه مدت 3100 تومان می شود. اما سپرده قرض الحسنه هیچ کارمزدی ندارد.

نقد کردن چک بانکی

اگر چک از حساب های ویژه ای باشد. مبلغی به عنوان کارمزد دریافت نمی شود. در غیر اینصورت با توجه به مبلغ چک، و نوع عملیات مورد نظر مثل خواباندن به حساب کارمزد گرفته می شود.

مانده گیری از حساب

اگر از عابربانکی غیر از بانک صادر کننده کارت بانکی درخواست اعلام موجودی کنید مبلغ 100 تومان به عنوان کارمزد خدمت مانده گیری از کارت کسر خواهد. حالا قرار است این کارمزد از 20 خرداد برای مانده گیری از عابربانک های همنام با صادر کننده کارت بانک نیز اعمال شود.

پرداخت قبض

اگر پرداخت به صورت به صورت اینترنتی و یا تلفنبانک باشد هیچ هزینه ای ندارد. اما اگر به صورت حضوری و به اصطلاح سنتی باشد. به ازای هر قبض 650 تومان از مشتری گرفته می شود.