حمید رسایی مسافر جام جهانی برزیل شد

خبرگزاری «فارس» از سفر حجت الاسلام حمیدرسایی برای حضور در جام جهانی برزیل خبر داد و نوشت:محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل 90 خانه ملت درباره دلایل سفر رسایی به برزیل گفت: «آقای رسایی به عنوان رئیس کمیته مبارزه با مفاسد و همچنین مسئول پرونده فساد در فوتبال توسط کمیسیون اصل 90 و مجلس به برزیل سفر می‌کند؛ در بررسی‌های کمیسیون، مجموعه گزارشاتی مربوط به جام جهانی نیز داشتیم که به همین سان تصمیم گرفته شد آقای رسایی برای بررسی مسائل به برزیل اعزام شوند.»

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: «قرار است آقای رسایی با سفر به برزیل از نزدیک بر مباحث مرتبط با فوتبال ایران در جام جهانی نظارت کند و موضوعات موردنظر را مورد بررسی قرار دهد.»

پورمختار در عین حال گفت: «آقای رسایی تمایلی برای این سفر نداشت و به اصرار من و کمیسیون حاضر به انجام سفر مذکور شد.»

پرونده فساد در فوتبال از سال گذشته در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و مباحث مرتبط با فوتبال در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. حمید رسایی مسئول پرونده فساد در فوتبال در کمیسیون یادشده است.