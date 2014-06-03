مجله مهر: گزیده تصاویر امروز رسانه های جهان را با «آب بازی« کودکانه در چین آغاز می کنیم. سری به جدایی طلبان کاتالان در اسپانیا می زنیم و سراغی هم از یک مسابقه سه گانه در هایدپارک لندن می گیریم. تصاویر خبری منتخب امروز را ببینید:

در پارکی در توکیو (ژاپن) کودکان برای مقابله با گرمای هوا، آب بازی می کنند. (خبرگزاری عکاسی اروپا)

در یک راه پیمایی علیه نظام پادشاهی در میدان کاتالونیا در بارسلون، یک پسر پرچم استقلال کاتالان را تکان می‎دهد. خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا اعلام کرده است که به نفع پسرش فلیپه کناره گیری خواهد کرد. (رویترز)

تمرین اسب‎ها در پیست "بلمونت پارک" در المونت (ایالت نیویورک، آمریکا). عکس با دوربین مادون قرمز گرفته شده است (گتی ایمیجز)

در آستانه سالگرد پیاده شدن نیروهای آمریکایی در سواحل آرومانش (نورماندی، فرانسه) در جنگ جهانی دوم، برخی با پوشیدن لباس قدیمی سربازان آمریکایی، یاد این رویداد را گرامی داشتند. (خبرگزاری عکاسی اروپا)

ساکنان شهر ولپنا (سریلانکا) به سیلی که اطراف خانه را فراگرفته است، نگاه می‎کنند. رانش زمین در این کشور باعث بادهای موسمی در غرب و جنوب این جزیره شده که تاکنون 13 نفر کشته و 2 نفر مفقود شده اند. (خبرگزاری فرانسه)

شرکت کنندگان در مسابقات سه گانه قهرمانی جهان در هایدپارک (لندن- انگلیس) با هم رقابت می کنند. (خبرگزاری فرانسه)

در نزدیکی بخش مالی شهر سنگاپور، ماشین در حال زدن گیاهان است تا احتمالا آسمان خراش جدیدی ساخته شود. (خبرگزاری فرانسه)

یک نفر با تجهیزات مخصوص، شاهد پرتاب سفینه فضایی Solar Impulse 2 از پایگاه فضایی پایرن (سوئیس) است. (خبرگزاری فرانسه)

شرکت کنندگان در فستیوال دراگون بوت در هنگ کنگ با هم رقابت می کنند. دراگون بوت که سابقه دو هزار ساله دارد، به تازگی در کشورهای متخلف رواج بیشتری یافته است. (خبرگزاری فرانسه)