مجله مهر: غوغای یک ماهنامه زنانه. آن قدر که پایش به گزارش های خبری تلویزیون هم کشیده می شود و پرونده اش باز می شود. این روزها یک ماهنامه زنانه، مهم ترین بحث خبری محافل رسانه ای است. ماهنامه ای که حالا بعد از سال ها با نامی جدید، اما شیوه قدیمی اش روی دکه ها آمده. اما ماجرای این خبرسازی رسانه ای برای یک ماهنامه زنانه چیست؟

ماهنامه زنان، نشریه ای اجتماعی با مدیر مسئولی و سردبیری شهلا شرکت بود که در سال 1370 آغاز به فعالیت کرد. محتوای این ماهنامه اخبار و اطلاعات با محوریت زنان جامعه وضعیت مشکلات و مسائل عمومی آنان و آشنایی با هنرمندان زن و کسانی که حوزه کاری شان را در خصوص زنان انتخاب کردند بود.

شهلا شرکت کیست؟

شهلا شرکت سردبیر و مدیر مسئول این نشریه متولد 1334 در اصفهان است. او دارای مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی و کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان از دانشگاه علامه طباطبائی است. شرکت، از 22 سالگی در مجله اطلاعات بانوان به سردبیری زهرا رهنورد مشغول به کار شد که البته این مجله بعد از انقلاب به «پویندگان راه زینب» تغییر نام داد. بعد از آن در زمان حضور سید محمد خاتمی در موسسه کیهان به آنجا رفت و به مدت ده سال سردبیر هفته نامه زن روز در این موسسه بود اما به گفته برخی منابع خبری به دلیل اعتقاداتش و اصرار بر فمنیسم از این موسسه اخراج شد و بعد از آن در سال 1370 ماهنامه زنان را راه اندازی کرد. شهلا شرکت در سال 2005 جایزه « شهامت در خبرنگاری» را از بنیاد بین المللی رسانه های زنان دریافت کرد. همچنین در روز جهانی مطبوعات سال 1385، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به عنوان 5 روزنامه نگار باتجربه و برتر سال معرفی و تقدیر شد.

یک ماهنامه جنجالی

شرکت در این ماهنامه سراغ برخی از روزنامه نگاران و فعالین در حقوق زنان قبل از انقلاب رفت و از آنها درخواست همکاری کرد. از جمله این روزنامه نگاران مهرانگیز کار بود که در کنفرانس جنجالی برلین نیز حضور داشت و بعد از آن به 4 سال حبس گردید ولی بعد از آن از کشور خارج و فعالیت های فمنیستی اش را آن جا از سر گرفت. بعد از رفتن وی همسرش سیامک پور زند طی اظهاراتی بیان کرد که آنها توسط یک نهاد جاسوسی آمریکا برای براندازی حکومت در ایران تلاش می‌کنند.شرکت نیز در کنفرانس برلین در سخنرانی خود گفت: «من از ایران می آیم. کشوری که حوادث غیرمترقبه آن در طول بیست سال گذشته شگفتی آور بوده. کشوری که مردمش شب را با یک شوک خبری به خواب می روند و صبح از زلزله خبر دیگری بیدار می شوند.»همچنین او در این ماهنامه با دیگر فعالان فمنیست مانند پروین اردلان و شیرین عبادی که در حال حاضر هر دوی آنها در خارج از کشور هستند همکار بود.

برای زنان یا ...

بیشتر مطالب این ماهنامه محتوایی انتقادی به وضعیت زنان در داخل کشور و دیدگاه هایی نزدیک به فمنیستی داشت. به گفته خود شرکت، هفته نامه زن روز مخاطبان وسیعی داشت و بیشتر خوانده می شد. اما مخاطبان او در ماهنامه زنان افراد خاص تری هستند. طرح جلد های این ماهنامه بیشتر شبیه پوستر است که هماهنگی بسیار نزدیکی با محتوای آن دارد و خواسته ها و زنان محبوب و آرمانی اش را معرفی می کند.

شرکت، در اولین شماره ماهنامه زنان، یادداشتی می نویسد که می توان آن را نماینده طرز فکر او و همکارانش در این مجله دانست:«در دنیای ما، زن از دامان آفرینش، یکراست به صحنه ای ساختگی می کشانند. یک قهرمان اصلی – با حقانیت و اقتدار کمال- و شخصیت دوم که از روزهای آغازین به سبب نادانی، سیب سرخ گناه را خورده است، پس تا دنیا باقی و زندگی جاری است، باید تاوان نقصان عقل خود را با بهایی سنگین بپردازد؛ و بدین گونه شایعه خلقت زن را پرداختند و موجودی ساختند با نقشی جنبی که امکان آفرینش او به دست دیگران صورت می پذیرد و راه رشدش در حوزه تشخیص آنان ترسیم شود: یا با ریسمان پوسیده سنتهای خرافی او را زندانی زنانگی خویش کنند تا راز بزرگ محبوبیتش از پرده بیرون نیفتد یا با وعده‌ی فریبنده آزادی رشته ننگین به گردنش بیاویزند.»

... و سرانجام توقیف

در سال 1386 در خبری به نقل از خبرگزاری فارس ماهنامه زنان به دلیل اخلال در حقوق عمومی و تضعیف نهادهای نظامی و انقلابی از جمله بسیج، مستند به اصل ۲۴ قانون اساسی و صدر ماده ۶ قانون مطبوعات و مصوبه نشست ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی به تاریخ ۷۹/۸/۲۸ و تبصره ۲ از ماده ۵ قانون مطبوعات مبنی بر لازم‌الاجرا بودن این مصوبات به دلیل بی‌توجهی به تذکرات کتبی و شفاهی که پیش از این مکررا به مدیر مسئول نشریه در باب رعایت قانون مطبوعات و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه داده شده است، بنا به رای اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد. و بعد از آن برخی نویسندگان و روزنامه نگاران این ماهنامه به خصوص بعد از حوادث فتنه 1388 از کشور خارج شدند. حالا با گذشت 6 سال از توقیف ماهنامه زنان. شهلا شرکت توانسته از دولت یازدهم برای نشریه جدیدش « زنان امروز» مجوز بگیرد. او بعد از گرفتن مجوز در مصاحبه ای اعلام کرده که «دولت جدید بعد از سال‌ها بارقه‌های امیدی را در دل مردم روشن‌ کرده. در همین مدت کوتاه هم آثار روی کار آمدن این دولت دیده می‌شود. طبیعتاً ما هم به دوباره فعال شدن جنبش زنان امیدواریم.»

شرکت البته این را هم گفته که:«در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، دوباره زنان دور هم جمع شدند تا انجام کارهای مثبت‌‌شان را از سر بگیرند. من امیدوارم شرایط طوری باشد که جنبش زنان با همین روحیه اصلاح‌طلبانه و بری از خشونت، متناسب با ظرفیت جامعه، دوباره حرکتش را از نو شروع کند ... امیدوارم این دولت با خوش‌بینی و مثبت‌اندیشی موعود خود، رسانه‌های سلب‌شده زنان ایران را به آنها برگرداند. بی‌تردید اهمیت فعالیت دولت برای بهبود وضعیت زنان، کمتر از رفع مناقشات بین‌المللی نخواهد بود، بلکه به حل آن مشکلات هم کمک خواهد کرد»

نشریه جدید شهلا شرکت با نام « زنان امروز» هفته گذشته منتشر شد. حالا برخی آغاز به کار این مجله را مساوی با بازگشت ماهنامه قبلی او می دانند.