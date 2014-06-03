سایت باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: احسان علیخانی مجری برنامه «ماه عسل» در خصوص روند تولید برنامه «ماه عسل» سال ۹۳ گفت : عوامل برنامه ماه عسل هم اکنون در حال تدارکات پیش تولید این برنامه، دسته‌بندی سوژه‌ها و نهایی کردن آنها هستند.

علیخانی ادامه داد:گروه تولید نیز مشغول ضبط آیتم‌های سوژه‌های قطعی شده هستند.

وی در خصوص دکور برنامه اظهار داشت: دکور برنامه توسط «پیمان قانع» انجام خواهد شد و به زودی طرح نهایی توسط وی ارائه خواهد شد.

وی عنوان کرد: در ماه عسل امسال به سوژه‌هایی می‌پردازیم که در سالهای قبل فرصت پرداخت به آنها را پیدا نکردیم و تمام تلاشمان این است که سوژه‌ها در ماه عسل امسال تکراری نباشد.

علیخانی تصریح کرد: موضوعات برنامه‌ی «ماه عسل» صرفاً اجتماعی است و امسال هم طبق این روند پیش خواهیم رفت.

وی در ادامه اظهار داشت: عوامل تولید برنامه «ماه عسل» به مانند سال های قبل همان گروه قبلی خواهد بود و همچنین برنامه یک ساعت و نیم قبل از افطار روی آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت.

علیخانی در خصوص تیراژ ابتدایی و انتهایی برنامه عنوان کرد: ترانه تیراژ پایانی و انتهایی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد ولی هنوز ترانه و همچنین خواننده آن مشخص نشده است، اما هر سال تیراژ ابتدایی برنامه توسط یک خواننده جدید خوانده می شود.