رکورددار دریافت یارانه سلامت در کشور کیست؟

ایرنا نوشت: یک بیمار همدانی که سه سال و نیم در بیمارستان بعثت همدان بستری بود، رکوردار دریافت یارانه سلامت در کشور شد.

دکتر حبیب الله موسوی بهار رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعلام این موضوع، افزود: سنگین ترین رقم یارانه نظام سلامت به بیمار 61 ساله نیازمند همدانی که بیش از 42 ماه در بیمارستان همدان بستری و تحت جراحی های متعدد قرار گرفته بود، اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه صورتحساب بیمارستان این بیمار برای کل هزینه ها ، 465 میلیون ریال بوده است اظهارداشت: این هزینه ها با اعمال کمک هزینه های مددکاری، استفاده از سهم یارانه سلامت، تخفیف نامه بهزیستی طبق تفاهم نامه دانشگاه با این سازمان و حق بیمه پایه کاهش یافت به طوریکه این بیمار با پرداخت تنها 10 میلیون ریال از بیمارستان ترخیص شد.

وی افزود: این بیمار بیش از سه و نیم سال در مرکز آموزشی درمانی بعثت همدان بستری بود و با توجه به طولانی بودن مدت بستری در آی سی یو و جراحی های متعدد، هزینه درمان این بیمار بالاتر از حد توان و وضعیت مالی وی بود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به گذشت 35 روز از اجرای طرح تحول نظام سلامت در همدان گفت: در این مدت حدود 15 هزار بیمار بستری در مراکز درمانی همدان از یارانه نظام سلامت برخوردار شدند که سهم یارانه سلامت این تعداد بیمار ، بیش از 15 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه یارانه سلامت در طرح تحول نظام سلامت هیچ سقفی ندارد اظهار داشت: ایرانی بودن، قرار داشتن زیر پوشش یکی از بیمه ها و مراجعه به بیمارستان های دولتی از جمله شرایط لازم برای افراد جهت برخورداری از مزایای طرح تحول نظام سلامت است که با جدیت توسط دولت پیگیری می شود.

طرح تحول نظام سلامت از 15 اردیبهشت ماه سالجاری همزمان با سراسر کشور در 15 بیمارستان دولتی همدان آغاز شده است.