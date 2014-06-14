۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۲۲

تلاش عجیب براي شكستن چراغ‌هاي حجر اسماعيل

خبرگزاری حج نوشت: ويدئويي منتشرشده در فضاي مجازي نشان‌دهنده تلاش يك ديوانه براي شكستن چراغ‌هاي حجر اسماعيل در مسجدالحرام است.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع‌رساني حج، در اين تصاوير يك مرد سياه‌پوست در حالي ديده مي‌شود كه يك صندلي تاشو در اختيار داشته و در حال قدم‌زدن روي حجر اسماعيل است.

 

وي پس از چند بار طي كردن طول ديواره حجر اسماعيل، به سمت فانوس‌هاي روي آن رفته و با مشت به شيشه آن‌ها مي‌كوبد و نهايتا پليس او را به پايين مي‌كشد.

 

رسانه‌هاي عربستان گزارش دادند كه پليس مكه اعلام كرده، وي آفريقايي‌تبار بوده و داراي اختلال رواني است؛ اين واقعه يك‌شنبه هفته گذشته رخ داده است.

