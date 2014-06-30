تیتراژ پایانی برنامه «ماه عسل 93»

مجله مهر:تیتراژ پایانی مجموعه تلویزیونی ویژه افطار ماه عسل با ارائه اثری تازه به خوانندگی مهدی یراحی در دسترس کاربران مجازی قرار گرفت. این قطعه که « بغض تو» نام دارد در ادامه تجربه های این چند سال مهدی یراحی با احسان علیخانی تهیه کننده و مجری برنامه ماه عسل است که شب گذشته در پایان این برنامه پخش شد. سروش دادخواه ترانه سرا، مهدی یراحی سازنده ملودی و خواننده، هومن نامداری تنظیم کننده این قطعه موسیقایی هستند. ضمن اینکه رضا تاجبخش پیانو، میلاد درخشانی، مهرداد عالمی ویلون سل، احسان نی زن ویولن و کمانچه و آرش پاکزاد میکس و مسترینگ اثر را به عهده داشته اند.