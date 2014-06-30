مجله مهر: ماجراهای سفر ایرانیان به برزیل انگار تمامی ندارد. بعد از ماجراهای حضور خبرساز و پرحاشیه هنرمندان، انگار نوبت به حاشیه جدیدی رسیده است.حالا که کاروان 180 نفره مسافران جام جهانی از برزیل به ایران برگشته، «پرویز بگ زاده»،مدیر شرکت خدمات مسافرتی که مسئولیت ارائه خدمات به این کاروان را برعهده داشت، در صفحه فیس بوک شخصی خود روایت‌های عجیبی از تجربه سفر به برزیل با این کاروان را نوشته است.

روایت‌هایی که البته هنوز از سوی مسافران این کاروان تایید یا تکذیب نشده. اما به نظر می‌رسد جرقه یک خبرسازی جدید برای سفر پرماجرای ایرانی‌ها به برزیل باشد. «مجله مهر» بدون هیچ قضاوتی یادداشت آقای مدیر تور درباره سفر به برزیل را بازنشر می‌کند:

«تقریبا تمام خاطرات سفر رو نوشتم

ما حدود180 نفر مسافر رو بیش از 5000 کیلومتر در برزیل در ایام برگزاری جام جهانی جابجا کردیم

مسافران ایرانی مشکلات خاص خودشون رو دارن

زبان بلد نیستن ، البته اگر هم انگلیسی بلد بودن اصلا به دردشون نمی خورد،چون برزیلی ها تقریبا انگلیسی بلد نیستن

با غذاخوردن مشکل دارن، ذبح حلال می خوان

به شدت دنبال مک دونالد هستن، فکر میکنن مک دونالد حلاله

و ..........

اما مشکلات ما در این تور

تقریبا 70درصد تور مردانی بودن که یا مجرد بودن یا مجرد اومده بودن و انتظارات ویژه ای داشتن

یکی می گفت این چه توریه ؟چرا جانماز ندارین

یک عده آدرس نایت کلاب می خواستن

در یک رستوران ظرف سیب زمینی رو از جا کندن و داشتن با خودشون می بردن

خبرنگارها می خواستن هتلشون وسط شهر باشه که به کمپ تیم ملی که در حاشیه شهرهست برن!!!! و وقتی بر میگردن بتونن تو شهر خبر!!!تهیه کنن(این کار رو نکردیم و تا الان مورد هجمه این قشر هستم)

یکی می‌گفت چرا توی اتوبوس آب‌معدنی سرو نمی کنن(اتوبوس‌ها مجهز به آبسردکن، سرویس بهداشتی و لیوان های آب‌معدنی بود ) چون قیمت هر بطری آب معدنی کوچیک چیزی نزدیک 6هزار تومن بود.

دو نفر از مسافرین اصفهانی در اتاق هتل 5 ستاره دیزی درست می کردن(گاز و تشکیلات آورده بودن)

عده ای از افراد!!! به دلیل اینکه شب ها خُر خُر می کردن !!! به شدت تقاضای اتاق یک نفره داشتن ؟؟؟

دنبال شاپینگ مال هایی می گشتن که بتونن اجناس برند رو با قیمت حدود 5 تا 25 دلار بخرن ، می گفتن ما شنیدیم تو برزیل هست

و ...........

تفاوت سلیقه ها بین خیلی مذهبی تا کاملا غیر مذهبی متفاوت بود»