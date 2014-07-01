مجله مهر: جام جهانی روزه‌ داران. این، شاید تعبیر مناسبی برای جام جهانی بیستم باشد. جامی که نیمی از آن در ماه رمضان می‌گذرد.آن هم در حالی که بیش از 100 بازیکن مسلمان در این جام حضور دارند. همزمان با شروع ماه مبارک رمضان مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی نیز آغاز شد. بسیاری از بازیکنان تیم های صعود کرده به این مرحله مسلمان هستند و روزه گرفتن و یا نگرفتن آن ها در ایام ماه مبارک رمضان سوال بسیاری از خبرنگاران است. فیفا نیز تا حد امکان در انتخاب ساعت بازی ها و مسیر رفت و آمد شان با این تیم ها همکاری داشته. فیفا حتی اجازه نداده در هتل تیم های کشور های اسلامی نماد های متضاد با عقاید این افراد وجود داشته باشد و حتی به احترام ادیان و عقاید مختلف، اقدامات خاصی در این دوره از رقابت های انجام داده است. به طور مثال فضاهایی را برای عبادت ادیان مختلف در نظر گرفته تا بازیکنان تیم های مختلف به راحتی در هتل و استادیوم و حتی محل تمرین شان از این امکانات استفاده کنند.

از بین 736 بازیکن شرکت کننده در رقابت های جام جهانی، 102 بازیکن مسلمان هستند. در جام جهانی برزیل تیم‌های ایران، نیجریه، ساحل عاج، غنا، کامرون، بوسنی و هرزگوین، الجزایر، فرانسه، آلمان، بلژیک و سوئیس بازیکن مسلمان دارند. از بین این تیم ها نیجریه، الجزایر، فرانسه، بلژیک، آلمان و سوئیس به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند. رقابت بازیکنان مسلمان تیم‌های فرانسه و آلمان هم در روزهای ماه مبارک رمضان و در مرحله یک چهارم نهایی انجام خواهد شد.

هیچ مربی مخالف نیست

تیم ملی الجزایر «حکیم چالابی»، یکی از متخصصان پزشکی ورزشی را همراه خود به برزیل آورده تا با توصیه‌های او در ماه رمضان،بازیکنان با خیال راحت به انجام فریضه شان بپردازند. چالابی می‌گوید: « بازیکنان به خاطر تحرکات بیش از حد خود ممکن است در جریان بازی تا حدود شش لیتر آب بدن خود را از دست بدهند. این بازیکنان باید در زمانی که مجاز به خوردن و نوشیدن هستند آب بیشتری را جذب بدن خود کنند. حتی به آنها توصیه می شود که خواب میان‌روزی بلند‌مدت‌تری داشته باشند تا کم‌خوابی شبانه‌شان جبران شود.»

بازیکنان تیم ملی الجزایر پس از گلزنی به بلژیک این‌طور سجده شکر به‌جا آوردند

«وحید هلیل هوجیچ»، سرمربی تیم ملی الجزایر نیز روزه گرفتن بازیکنان را یک مسئله شخصی دانست و به خودشان واگذار کرد. تیم ملی الجزایر قرار بود بامداد سه‌شنبه (عصر به وقت برزیل) با زبان روزه به مصاف تیم ملی آلمان برود. دیدیه دشان سرمربی تیم ملی فرانسه نیز که بازیکنان مسلمان زیادی را در ترکیب تیمش دارد در مصاحبه ای اعلام کرده هیچ مخالفتی با روزه گرفتن بازیکنانش ندارد و قبلا نیز با این موضوع مواجه شده است. دشان این موضوع را بسیار حساس دانسته و گفته: « ما در این رابطه به کسی دستور نمی دهیم. چون به دین همه احترام می گذاریم و من از این بابت هیچ نگرانی ندارم.» پیش از این کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان نیز در مورد روزه گرفتن بازیکنان تیم ملی ایران در صورت صعود به مرحله بعد گفته بود: «نگران این موضوع نباشید، چون ما یک راه حل مناسب پیدا می‌کنیم»

روزه می گیریم چون مسلمانیم

بازیکنان مسلمان نیز به این موضوع واکنش های مختلفی نشان دادند. «باکاری سانیا»، بازیکن مسلمان تیم ملی فرانسه گفته که می خواهد در جام جهانی روزه بگیرد: «من می‌خواهم در برزیل روزه بگیرم چرا که یک مسلمان هستم. دین اسلام این اجازه را به من داده که در شرایط خاصی همچون سفر و بیماری روزه نگیرم. اما من هرچند به برزیل سفر کرده‌ام نمی‌خواهم روزه‌ام را بشکنم. در تمام روزهای ماه مبارک رمضان روزه خواهم بود. بر این باورم که چنانچه در برزیل روزه بگیرم به مشکلی بر نخواهم خورد بنابرین دلیلی ندارد تا روزه نگیرم. نباید در انجام فرایض دینی دلیل تراشی و توجیه کرد. من می‌خواهم روزه بگیرم، چرا که در غیر این صورت خداوند متعال من را نخواهد بخشید.»

باکاری سانیا می‌گوید در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی هم روزه می‌گیرد

«مجید بوقرا» کاپیتان تیم ملی الجزایر نیز گفته بود که قصد دارد در این ماه روزه بگیرد: «سخت‌ترین چیز این است که بدنمان کم آب نشود اما مشکلی نیست، هوا خوب است. بعضی بازیکنان روزه‌ها را بعداً می‌گیرند. باید ببینم اوضاع بدنی‌ام چطور است اما فکر می‌کنم بتوانم روزه بگیرم.»

یکی از نکات مثبت برای بازیکنان مسلمان قرار گرفتن برزیل در نیمکره جنوبی است. چرا که این موضوع باعث شده تا هوای برزیل به نسبت سایر کشورهای مسلمان(که بیشتر در نیمکره شمالی قرار دارند و روزهای گرم تابستان را تجربه می‌کنند) خنک‌تر باشد و روزه داری را در این کشور آسان کند. روزه ای که در برزیل، 11 ساعت طول می‌کشد.