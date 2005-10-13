بشار اسد : سوريه آماده همكاري با آمريكا در خصوص عراق است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، بشاراسد در گفتگو با شبكه خبري سي ان ان اظهارداشت : امكان از سرگيري همكاري ، از طريق ميانجيگري برخي كشورهاي عربي و اروپايي وجود دارد .



وي افزود : ما اعتراضي به وساطت يك طرف سوم نداريم. هم اكنون طرف هاي عربي و غيرعربي به آمريكا گفته اند كه اين كشورچه خواسته هايي از ما دارد، اما تاكنون هيچ پاسخي در اين رابطه دريافت نشد .



بشاراسد درباره كنترل مرزهاي كشورش با عراق با بيان اين مطلب كه كنترل كامل مرزها با عراق غير ممكن است ، آمريكا را متهم كرد كه هيچ كمكي به دمشق در راستاي جلوگيري از عبور و مرور شورشيان نمي كند .



رئيس جمهوري سوريه همچنين خاطر نشان كرد : ما گام هاي بسياري براي كنترل مرزهاي خود برداشته ايم . ما از هرگونه هياتي از كشورهاي جهان يا آمريكا براي بررسي اين اقدامات و اينكه ببيند در آن طرف مرز كسي نيست ( كه مرز را كنترل كند ) دعوت

مي كنيم .



اسد درباره دليل توقف همكاري هاي اطلاعاتي با آمريكا خاطرنشان كرد : دولت بوش فشارهاي خود بر سوريه را كاهش نداده است و دليلش آن است كه ميزان آگاهي سازمان هاي امنيتي آمريكا از منطقه ضعيف است .



بشار اسد با تاكيد بر آمادگي سوريه براي كمك به برقراري ثبات در عراق اظهار داشت : ما از ثبات و روند سياسي در عراق حمايت مي كنيم زيرا ما در اين باره از منافع مستقيمي در اين كشور برخوردار هستيم .



شايان ذكر است ، آمريكا بارها سوريه را متهم كرد كه به شورشيان و بمب گذاران انتحاري اجازه ورود به خاك عراق را مي دهد .