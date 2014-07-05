  1. مجله مهر
  2. عکس
۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۹

نمازخواندن روی سقف تاکسی

نمازخواندن روی سقف تاکسی

مجله مهر: گزیده تصاویر خبری امروز را با یک جشنواره جذاب در ژاپن آغاز می‌کنیم. سراغ رانندگان تاکسی در فیلیپین می‌رویم که نمازشان را روی سقف خودروشان می‌خوانند. با یک نوع ترافیک عجیب در چین تایپه آشنا می‌شویم و به میانمار می‌رویم که خبرهای تلخی از کشتار دوباره مسلمانان در این کشور منتشر شده است. گزیده تصاویر خبری امروز به انتخاب مجله مهر را ببینید.

"فستیوال ستارگان تاناباتا" بر اساس یک افسانه هر سال در هیراتسوکا (ژاپن) برگزار می‎شود. از ویژگی‎های آن، بُرش‎های کاغذ رنگارنگی است که زیر درختان بامبو آویزان شده‎اند. (اسوشیتد پرس)

 

رانندگان جوان، در مقابل مسجد الساطع در ساسکو (مانیل، فیلیپین)، بر روی سقف تاکسی‎های خود نماز می‎خوانند. (رویترز)

 

یک زرافه در باغ وحش لندن، لیسی به آب نبات یخی میوه‎ای می‎زند. (رکس)

 

در مراسم تشییع –محمد ابوخذر- پرچم فلسطین برافراشته شده است. (خبرگزاری فرانسه)

 

محدودیت‎ها بر سر راه ورود مردم به مسجد الاقصی برای حضور در نماز جمعه باعث شده است برخی از فلسطینیان از این روش تلاش کنند، مشکل را حل کنند. (رویترز)

 

ترافیک عادی صبحگاهی بر روی پل اصلی تایپه (تایوان). در این شهر، موتور هم وسیله اصلی حمل و نقل محسوب می‎شود و هم یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا. (خبرگزاری عکس اروپا)

 

کودکان مهدکودک، به بازسازی یک نوع کوسه عصر حجر به نامِ مگالودون، در موزه تاریخ طبیعی در اشلوسینگن (مرکز آلمان) نگاه می‎کنند. (اسوشیتد پرس)

 

صدها بودایی در دومین شهر میانمار –ماندالای- سوار بر موتورهای خود تهدید به کشتن مسلمانان کرده‎اند. تا کنون دو نفر کشته شده‎اند و پلیس نیز به خیابان‎ها آمده است. (رویترز)

 

تصویری از اولین روزِ صدودومین دور مسابقات گاوبازی کلگری استمپد در کلگری (آلبرتا، کانادا) . (رویترز)

 

کد مطلب 2407696

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه