نمازخواندن روی سقف تاکسی

"فستیوال ستارگان تاناباتا" بر اساس یک افسانه هر سال در هیراتسوکا (ژاپن) برگزار میشود. از ویژگیهای آن، بُرشهای کاغذ رنگارنگی است که زیر درختان بامبو آویزان شدهاند. (اسوشیتد پرس)
رانندگان جوان، در مقابل مسجد الساطع در ساسکو (مانیل، فیلیپین)، بر روی سقف تاکسیهای خود نماز میخوانند. (رویترز)
یک زرافه در باغ وحش لندن، لیسی به آب نبات یخی میوهای میزند. (رکس)
در مراسم تشییع –محمد ابوخذر- پرچم فلسطین برافراشته شده است. (خبرگزاری فرانسه)
محدودیتها بر سر راه ورود مردم به مسجد الاقصی برای حضور در نماز جمعه باعث شده است برخی از فلسطینیان از این روش تلاش کنند، مشکل را حل کنند. (رویترز)
ترافیک عادی صبحگاهی بر روی پل اصلی تایپه (تایوان). در این شهر، موتور هم وسیله اصلی حمل و نقل محسوب میشود و هم یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا. (خبرگزاری عکس اروپا)
کودکان مهدکودک، به بازسازی یک نوع کوسه عصر حجر به نامِ مگالودون، در موزه تاریخ طبیعی در اشلوسینگن (مرکز آلمان) نگاه میکنند. (اسوشیتد پرس)
صدها بودایی در دومین شهر میانمار –ماندالای- سوار بر موتورهای خود تهدید به کشتن مسلمانان کردهاند. تا کنون دو نفر کشته شدهاند و پلیس نیز به خیابانها آمده است. (رویترز)
تصویری از اولین روزِ صدودومین دور مسابقات گاوبازی کلگری استمپد در کلگری (آلبرتا، کانادا) . (رویترز)
