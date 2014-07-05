نمازخواندن روی سقف تاکسی

"فستیوال ستارگان تاناباتا" بر اساس یک افسانه هر سال در هیراتسوکا (ژاپن) برگزار می‎شود. از ویژگی‎های آن، بُرش‎های کاغذ رنگارنگی است که زیر درختان بامبو آویزان شده‎اند. (اسوشیتد پرس)

رانندگان جوان، در مقابل مسجد الساطع در ساسکو (مانیل، فیلیپین)، بر روی سقف تاکسی‎های خود نماز می‎خوانند. (رویترز)

یک زرافه در باغ وحش لندن، لیسی به آب نبات یخی میوه‎ای می‎زند. (رکس)

در مراسم تشییع –محمد ابوخذر- پرچم فلسطین برافراشته شده است. (خبرگزاری فرانسه)

محدودیت‎ها بر سر راه ورود مردم به مسجد الاقصی برای حضور در نماز جمعه باعث شده است برخی از فلسطینیان از این روش تلاش کنند، مشکل را حل کنند. (رویترز)

ترافیک عادی صبحگاهی بر روی پل اصلی تایپه (تایوان). در این شهر، موتور هم وسیله اصلی حمل و نقل محسوب می‎شود و هم یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا. (خبرگزاری عکس اروپا)

کودکان مهدکودک، به بازسازی یک نوع کوسه عصر حجر به نامِ مگالودون، در موزه تاریخ طبیعی در اشلوسینگن (مرکز آلمان) نگاه می‎کنند. (اسوشیتد پرس)

صدها بودایی در دومین شهر میانمار –ماندالای- سوار بر موتورهای خود تهدید به کشتن مسلمانان کرده‎اند. تا کنون دو نفر کشته شده‎اند و پلیس نیز به خیابان‎ها آمده است. (رویترز)

تصویری از اولین روزِ صدودومین دور مسابقات گاوبازی کلگری استمپد در کلگری (آلبرتا، کانادا) . (رویترز)