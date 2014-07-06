واکنش بازیگر تازه عروس به طعنه مرضیه برومند

هفته نامه «تماشاگران امروز» در شماره اخیر خود نوشت:

مرضیه برومند، کارگردان سینما و تلویزیون هفته گذشته در اعتراض به وضعیت تئاتر گفت: «متاسفم بودجه تئاتر مملکت، نصف پشت قباله فلان خانم بازیگر است که زن یک مرد سیاسی شده است! تا امید اهالی تئاتر ته نکشیده است، فکری کنید! این چه بودجه‌ای است برای تئاتر مملکت؟! باید خجالت بکشند، 11 میلیارد تومان بودجه یک آپارتمان یک کمی خوب است!» سایت های خبری در تکمیل این خبر نوشتند بودجه سالیانه تئاتر ایران 11 میلیارد تومان است و با این حساب آن بازیگر خانم سینمای ایران 22 میلیارد تومان پشت قباله دارد. اصلا نیازی به انتشار نام این بازیگر زن سینمای ایران نیست؛ چراکه در یکی دو هفته گذشته همه رسانه هانام این خانم بازیگر و همسرش را نوشته اند. گپ خبرنگار تماشاگران با مرضیه برومند را بخوانید.

خانم برومند! راجع به حرف هایی که درباره بودجه تئاتر ایران و پشت قباله آن خانم بازیگر گفته بودید، مزاحم تان شدیم.

خواهش می کنم. فقط من در جلسه هستم. تو روخدا این ماجرا را اینقدر کش ندهید. من حرفم را زدم و کسی هم که باید می فهمید ماجرا را گرفت.

چطور؟

چند روز بعد این خانم به من پیغام داده بود که مهربه من 10 شاخه گل نرگس است که اگر شما را اذیت می کند، آن را هم تقدیم تئاتر ایران می کنم. من هم برایش پیغام فرستادم که نیازی به این گل ها ندارم. اگر می خواهید به تئاتر ایران کمک کنید آن بنز زیر پایتان را بفروشید و پولش را به حساب خانه تئاتر واریز کنید.

البته قبول کنید 22 میلیارد تومان برای مهریه زیاد است.

نه من نگفتم مهریه. چیزی که شنیدم این است که پشت قباله اش یک ملک 30 میلیارد تومانی انداخته اند.

چطور امکان دارد؟ رقم بالایی نیست؟

به هر حال وقتی شما در واردات دارو باشید هم 30 میلیارد برایتان پولی نیست که پشت قباله همسرتان بیندازید.

شما هم شنیده اید که مراسم عقد این خانم و همسرش در کجا برگزار شده؟

بله. البته این را هم بگویم که آن آقا اصلا نمی دانست داماد کیست وگرنه قبول نمی کرد صیغه عقدشان را بخواند. شنیدم بعد از اینکه فهمیده اند هم خیلی ناراحت شده اند. حالا بگذریم. دیگر کشش ندهید.

خبرها خوب به شما می رسد خانم برومند.

ولش کنید دیگر. کشش ندهید.