نامگذاری جدید صدای آمریکا برای داعش

مجله مهر: «پیکارجویان»، «رزمندگان مسلمان» یا «دولت اسلامی». این‌ها عبارات رسانه‌های فارسی زبان خارجی برای نام بردن از چند گروه خاص نیست. «داعش» در گزارش‌های این رسانه‌ها هرچند وقت یک‌بار، نامی جدید به خود می‌گیرد.تغییری که نشان از سياست يك بام و دو هوای این رسانه‌ها در برابر بحران به وجود آمده در عراق دارد. آن‌ها از يك طرف سعي مي كنند درمقابل جنايت‌هاي گروهك تروريستي داعش روي خوش به اين گروهك تروريستي نشان ندهند و از طرف ديگر نيز به دليل آن كه نتيجه انتخابات گذشته پارلمان عراق بر خلاف ميل آن ها احتمالا به انتخاب نوري المالكي به عنوان نخست وزير اين كشور خواهد انجاميد، در رويكردي متناقض سعي دارند با جعل هويت و نام براي تروريست هاي داعش، جنگ آن ها با ارتش و مردم عراق را مشروعيت ببخشند و يا از آب گل آلود ماهي بگيرند و قصه را اختلاف ميان شيعه و سني جلوه دهند. شاید مرور سیاست‌های این رسانه‌ها، نشانگر این واقعیت باشد که داعش در نگاه آنان، منفور است یا ...

العربیه

بخش فارسي سايت تلويزيون العربيه وابسته به عربستان سعودي شنبه 7 خرداد در خبري به با عنوان « نیروهای مالکی هجوم زمینی به شهر تکریت را آغاز کردند» چنين مي نويسد:

منابع نظامی در عراق روز شنبه 28-6-2014 از پیشروی نیروهای مالکی به سمت شهر تکریت، که تحت کنترل شبه نظامیان مسلح است خبر دادند.بر اساس این منابع، نیروهای مالکی با اسلحه سنگین و پوشش هوایی به طرف شهر تکریت در حال حرکت هستند.این در حالی است که نیروی هوایی ارتش عراق روز گذشته و امروز، مناطق تحت کنترل مخالفان مالکی را در فلوجه، تکریت و بیجی مورد هدف قرار داده است...

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همان‌گونه كه مشخص است العربيه تلاش مي كند چنين القا كند كه مساله اصلی، نوری مالكي است. در يك طرف نيروهاي مالكي قرار دارند و نه ارتش عراق و درسمت ديگر شبه نظاميان مسلح يا مخالفان مالكي قرار دارند نه داعش!

بی بی سی فارسی

بخش فارسي سايتBBC در بخشي از مقاله اي با عنوان «نوری مالکی، گلوله برفی در جهنم؟» به قلم جیم میور چنين مي نويسد:

درحالی‌که شبه نظامیان سنی و شورشیان کم‌کم به بغداد پایتخت عراق نزدیک می‌شوند تلاش کم‌جان برای خنثی کردن بحران سیاسی عراق از سوی کشورهای مختلف هم شدت گرفته است...

بي.بي.سي در جاي ديگر اين مقاله چنين موضع گيري مي كند:

موضع سرسختانه نوری مالکی، تاکیدش روی گزینه نظامی و اصرارش بر گذراندن دوره سوم نخست وزیری می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک را کند و بحران را از این هم که هست بدتر کند.در حقيقت بي.بي.سي سعي در اين دارد كه با ذكر عنوان «شبه نظاميان سني» به جاي «داعش»، بحران عراق را جنگ اهل سنت با شيعيان القا كند و از سوي ديگر نارضايتي خويش از احتمال نخست وزيري مجدد نوري المالكي را با مقصر جلوه دادن او به نمايش بگذارد.

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البته بي.بي.سي هيچ‌گاه اشاره اي به كمك هاي مالي و تسليحاتي كه از سوي دولت بريتانيا به طور مستقيم يا غير مستقيم و با عنوان فريبنده كمك به نيروهاي ميانه رو به دست تروريست ها رسيد و سبب رشد و قدرت گيري گروه هايي همچون داعش در سوريه شد نمي كند.

صدای آمریکا (VOA)

ابوبکر بغدادی رهبر گروهک تروریستی داعش چندی قبل این گروه را به « دولت اسلامی» تغییر نام داد و خود را خلیفه مسلمین جهان معرفی کرد. او همچنین خواستار بیعت مسلمانان جهان با خودش شد. این حرکت موجب تمسخر بسیاری از مسلمانان و واکنش آنان به این موضوع شد.

صدای آمریکا که تاکنون از این گروهک تروریستی با نام‌های «پیکارجویان» و «نظامیان داعش» یاد می کرد.در اقدامی عجیب 13 تیرماه در خبر خود آن ها را با عنوان « رزمندگان اسلام» خواند تا پاسخ دعوت جهانی البغدادی را داده باشد.

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در این خبر آمده است: « رزمندگان اسلامی میدان نفتی سوریه را تصرف کردند. پیکارجویان اسلامی میدان نفتی عمده ای را در شرق سوریه، نزدیک عراق تصرف کردند و به مرز تکیه نزدیکتر شدند»

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هفته گذشته صدای آمریکا در خبر حمله هوایی ارتش سوریه به نظامیان داعش که به نقل از نوری مالکی بود. همچنان از لفظ «پیکارجو» استفاده کرد. اما 9 روز بعد آنها را « رزمندگان اسلام» نامید.

باید منتظر ماند و دید آیا رویکرد این رسانه‌ها در قبال گروهک تروریستی داعش پایدار می‌ماند یا باز هم تغییر نامی دیگر در انتظار تروریست‌های داعش است؟