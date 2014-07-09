در جشنواره سالانه "سان فرمین" که به مدت 8 روز در پامپلونا (اسپانیا) برگزار می‎شود، گاو در حال پریدن از روی افراد است! (اسوشیتد پرس)

یکی از ساکنان غزه در میان خرابه‎های منزلش که مورد حمله هوایی توسط صهیونیست‎ها قرار گرفته است، به دنبال وسایلش می‎گردد. (اسوشیتد پرس)

پس از این‌که عبدالله عبدالله خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد، هوادارانش وی را تشویق می‎کنند. عبدالله نتیجه رسمی اعلام شده را قبول ندارد و مدعی تقلب است. (خبرگزاری فرانسه)

یک کارگر، بارِ ذعال سنگ قطاری را در چاندیکاره (شمال هندوستان) تخلیه می‎کند. دولت هند قیمت حمل و نقل را در این کشور افزایش داده است. (رویترز)

جان کری -وزیر خارجه آمریکا- در حال خرید از فروشگاه‎های توریستی نزدیک دیوار بزرگ چین در پکن است. (اسوشیتد پرس)

صندوق‎های جمع آوری آرای انتخابات ریاست جمهوری اندونزی، در شهر یوگیاکارتا با سه چرخه توزیع شد. (خبرگزاری عکس اروپا)

شکوفه‎های درخت سدر در شهر سیهونگ (کره جنوبی) (خبرگزاری عکس اروپا)

هم‎زمان با رعد و برق، یک هواپیما در حالِ اوج گرفتن از فرودگاه بین‎المللی مک-کاران (لاس وگاس، آمریکا) در آسمان است. (رویترز)

هواداران تیم رئال مادرید، آخرین خداحافظی خود را از رئیس افتخاری باشگاه –آلفردو دی استفانو- اسطوره تازه درگذشته این باشگاه در استادیوم سانتیاگو برنابئو به جا می‌آورند. (خبرگزاری فرانسه)