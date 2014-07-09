در جشنواره سالانه "سان فرمین" که به مدت 8 روز در پامپلونا (اسپانیا) برگزار میشود، گاو در حال پریدن از روی افراد است! (اسوشیتد پرس)
یکی از ساکنان غزه در میان خرابههای منزلش که مورد حمله هوایی توسط صهیونیستها قرار گرفته است، به دنبال وسایلش میگردد. (اسوشیتد پرس)
پس از اینکه عبدالله عبدالله خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد، هوادارانش وی را تشویق میکنند. عبدالله نتیجه رسمی اعلام شده را قبول ندارد و مدعی تقلب است. (خبرگزاری فرانسه)
یک کارگر، بارِ ذعال سنگ قطاری را در چاندیکاره (شمال هندوستان) تخلیه میکند. دولت هند قیمت حمل و نقل را در این کشور افزایش داده است. (رویترز)
جان کری -وزیر خارجه آمریکا- در حال خرید از فروشگاههای توریستی نزدیک دیوار بزرگ چین در پکن است. (اسوشیتد پرس)
صندوقهای جمع آوری آرای انتخابات ریاست جمهوری اندونزی، در شهر یوگیاکارتا با سه چرخه توزیع شد. (خبرگزاری عکس اروپا)
شکوفههای درخت سدر در شهر سیهونگ (کره جنوبی) (خبرگزاری عکس اروپا)
همزمان با رعد و برق، یک هواپیما در حالِ اوج گرفتن از فرودگاه بینالمللی مک-کاران (لاس وگاس، آمریکا) در آسمان است. (رویترز)
هواداران تیم رئال مادرید، آخرین خداحافظی خود را از رئیس افتخاری باشگاه –آلفردو دی استفانو- اسطوره تازه درگذشته این باشگاه در استادیوم سانتیاگو برنابئو به جا میآورند. (خبرگزاری فرانسه)
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