دو پسربچه فلسطینی در کنار خرابههای ناشی از بمباران رژیم صهیونیستی درغزه دیده میشوند. (نور فوتو)
زنان مسلمان بوسنیایی بر تابوت عزیزانشان در مرکز یادبود پوتوکاری (نزدیک سربرنیتسا، بوسنی) میگریند. 175 نفر از قربانیان قتل عام سربرنیتسا در سال 1995 به تازگی شناسایی شده اند. (رویترز)
در جشنواره بالونهای اروپا در ایگوالادا (اسپانیا)، هوای گرم به داخل یک بالون تزریق میشود. (گتی ایمیجز)
ژابیر زاندیو یکی از بختهای قهرمانی در مسابقات تور دو فرانس، در بین شهرهای آراس و رِم مصدوم شد. (خبرگزاری عکس اروپا)
جشنواره گاوبازی سَن فرمین در پامپلونا (اسپانیا) همچنان ادامه دارد. (اسوشیتد پرس)
یک نوع خاصِ جغد که شباهت به عقاب دارد، بالهای خود را باز کرده است تا در کانگجو (چین) به پرواز دربیاید. 36جغد از این نوع پس از درمان، آزاد شدند. (چاینا دیلی)
شنا با کوسهها: استیو بکشال در آکواریوم لندن با راه اندازی کمپینی خواستار اعمال محدودیت در شکار کوسهها شده است. (پی.ای)
دو کارگر هندی بر روی چرخ دستی در مقابل فروشگاهی در دهاراوی (هند) خوابیدهاند. (اسوشیتد پرس)
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