دو پسربچه فلسطینی در کنار خرابه‌های ناشی از بمباران رژیم صهیونیستی درغزه دیده می‎شوند. (نور فوتو)

زنان مسلمان بوسنیایی بر تابوت عزیزانشان در مرکز یادبود پوتوکاری (نزدیک سربرنیتسا، بوسنی) می‎گریند. 175 نفر از قربانیان قتل عام سربرنیتسا در سال 1995 به تازگی شناسایی شده اند. (رویترز)

در جشنواره بالون‎های اروپا در ایگوالادا (اسپانیا)، هوای گرم به داخل یک بالون تزریق می‎شود. (گتی ایمیجز)

ژابیر زاندیو یکی از بخت‌های قهرمانی در مسابقات تور دو فرانس، در بین شهرهای آراس و رِم مصدوم شد. (خبرگزاری عکس اروپا)

جشنواره گاوبازی سَن فرمین در پامپلونا (اسپانیا) همچنان ادامه دارد. (اسوشیتد پرس)

یک نوع خاصِ جغد که شباهت به عقاب دارد، بال‎های خود را باز کرده است تا در کانگجو (چین) به پرواز دربیاید. 36جغد از این نوع پس از درمان، آزاد شدند. (چاینا دیلی)

شنا با کوسه‎‌ها: استیو بکشال در آکواریوم لندن با راه اندازی کمپینی خواستار اعمال محدودیت در شکار کوسه‎ها شده است. (پی.ای)

دو کارگر هندی بر روی چرخ دستی در مقابل فروشگاهی در دهاراوی (هند) خوابیده‎اند. (اسوشیتد پرس)