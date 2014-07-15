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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۳

مردی که شنا با کوسه‌ها را دوست‌ دارد

مردی که شنا با کوسه‌ها را دوست‌ دارد

مجله مهر: گزیده عکس‌های خبری امروز را با اندوه مسلمانان مظلوم در غزه و بوسنی آغاز می‌کنیم، سری به شکار لحظه‌ها در دو جشنواره تفریحی می‌زنیم. با مردی که شنا با کوسه‌ها را دوست دارد همراه می‌شویم و نگاه یک عکاس به زندگی کارگری در  هند را می‌بینیم. با انتخاب‌های «مجله مهر» از جذاب‌ترین عکس‌های خبری امروز همراه شوید.

دو پسربچه فلسطینی در کنار خرابه‌های ناشی از بمباران رژیم صهیونیستی درغزه دیده می‎شوند. (نور فوتو)

 

زنان مسلمان بوسنیایی بر تابوت عزیزانشان در مرکز یادبود پوتوکاری (نزدیک سربرنیتسا، بوسنی) می‎گریند. 175 نفر از قربانیان قتل عام سربرنیتسا در سال 1995 به تازگی شناسایی شده اند. (رویترز)

 

 

در جشنواره بالون‎های اروپا در ایگوالادا (اسپانیا)، هوای گرم به داخل یک بالون تزریق می‎شود. (گتی ایمیجز)

 

 ژابیر زاندیو یکی از بخت‌های قهرمانی در مسابقات تور دو فرانس، در بین شهرهای آراس و رِم مصدوم شد. (خبرگزاری عکس اروپا)

 

جشنواره گاوبازی سَن فرمین در پامپلونا (اسپانیا) همچنان ادامه دارد. (اسوشیتد پرس)

 

یک نوع خاصِ جغد که شباهت به عقاب دارد، بال‎های خود را باز کرده است تا در کانگجو (چین) به پرواز دربیاید. 36جغد از این نوع پس از درمان، آزاد شدند. (چاینا دیلی)

 

شنا با کوسه‎‌ها: استیو بکشال در آکواریوم لندن با راه اندازی کمپینی خواستار اعمال محدودیت در شکار کوسه‎ها شده است. (پی.ای)

 

دو کارگر هندی بر روی چرخ دستی در مقابل فروشگاهی در دهاراوی (هند) خوابیده‎اند. (اسوشیتد پرس) 

کد مطلب 2407809

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