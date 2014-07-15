مجله مهر: تازه ترین اثر حامد زمانی با عنوان «گله از گرگ» کاری است که همراه با کلیپی دیدنی از تصاویر دخالت آمریکایی ها در تاریخ معاصر ما منتشر شده است. آهنگسازی و خوانندگی این اثر به عهده حامد زمانی، تنظیم موسیقی از امیر جمالفر و تدوین ویدئو کاری از حامد جلالی کاشانی است. حامد زمانی پیش از این گفته بود که چون همزمان با حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی ترانه های زیادی به کاروان فوتبال تقدیم شد، او قصد دارد ترانه ای را به تیم ملی دیگری که به نمایندگی از کشورمان به وین رفته و مذاکرات هسته ای را دنبال می کند تقدیم نماید. این کلیپ را ببینید.