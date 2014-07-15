مجله مهر- عطیه همتی: ساختن خانه ای با ظاهر متمایز و متفاوت با آن‌چه در گذشته وجود داشته، همیشه دغدغه معماران بزرگ در سراسر دنیا بوده است. بسیاری از خانه‌هایی که مورد توجه مردم قرار گرفتند و بعدها به شهرت رسیدند، معماری‌هایی همگون با طبیعت و در اصطلاح «زیست گرا» داشته‌اند. معماران این خانه‌ها سعی کرده اند خانه‌ای را طراحی کنند که هیچ نمونه مشابهی نداشته باشد. بعضی از این خانه‌ها صاحبانشان را مشهور کرده‌اند و تبدیل به منبع درآمد بزرگی برایشان شده‌اند. با چند نمونه از این خانه‌های عجیب و غریب آشنا شوید.

کاخ فردیناند شوال « کاخ ایده آل» - فرانسه

آقای شوال خالق این اثر هنری یک پستچی معمولی بود. اما بعد از این‌که یکی از دوستانش سنگ حکاکی شده ای به او هدیه داد، فکر ساختن این بنا به سرش زد. شوال کارش را رها کرد و شروع به جمع آوری سنگ و صخره و حکاکی بر روی آنها کرد.

او با این‌که از معماری سر در نمی آورد اما سی و یک سال با ذوق و سلیقه ادامه داد تا اینکه این کاخ را برای خودش ساخت. این کاخ در دهه سوم قرن بیستم میلادی مورد توجه «پابلو پیکاسو» و «آندره برتون» قرار گرفت. آقای شوال دوست داشت بعد از مرگش در این کاخ زیبا دفن شود. اما دولت فرانسه این اجازه را به او نداد و شوال در خارج از شهر دفن شد. این کاخ در سال 1969 میلادی به عنوان نماد تاریخ و فرهنگ فرانسه شناخته شد.

خانه سوتیاگین – روسیه

در سال 1992 نیکولاری سوتیاگین یک روز تصمیم گرفت خانه دو طبقه کهنه‌اش را نوسازی کند و سه طبقه روی آن قرار دهد. اما پس از اضافه کردن سه طبقه دلش راضی نشد و طبقات دیگری به این خانه اضافه کرد تا این‌که ساخت خانه را در طبقه سیزدهم متوقف کرد. او تمام مراحل کار را از نقشه کشی تا ساخت به تنهایی انجام داد.

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جالب اینجاست که این خانه بدون تجهیزات خاص برای کنترل باد و طوفان ساخته شد و تا مدت زیادی در آب و هوای یخبندان این منطقه دوام آورد. این خانه آسانسور ندارد و برای رفتن به طبقات آخر باید از نردبان استفاده کرد. سازنده این برج با این‌که به شهرت رسید، اما تمام سرمایه اش را پای این برج ریخت و زندگی فقیرانه ای را همراه خانواده اش در طبقه همکف تجربه کرد. از این ساختمان در کنفرانس «سازه های چوبی کشورهای شمالی» در نروژ به عنوان «سازه ای فوق العاده» یاد شد. اما دولت روسیه در سال 2008 ساخت و ساز این خانه را غیر مجاز دانست و 4 طبقه از این خانه تخریب کرد. بعد از آن این ساختمان در سال 2012 در آتش سوخت و تمام رویاهای سازنده اش را خاکستر کرد.

خانه سنگی- پرتغال

این خانه تلفیق معماری و طبیعت است. نمای این خانه خیلی‌ها را یاد کارتون «عصر حجر» می اندازد. قرار گرفتن دو سنگ غول پیکر در دو طرف این خانه نمای عجیب و غریبی به آن داده است.

طراح و معمار این خانه آقای «ویکتور رودریگز» است و این خانه از روی کارتون معروف «عصر حجر» در سال 1974 ساخته شده است. با این‌که این بنا شبیه خانه‌های ما قبل تاریخ است، اما برای زندگی مناسب است. در این خانه سنگی یک شومینه، پلکان چوبی و یک استخر حفر شده در سنگ قرار دارد. بعد از ساخت این خانه توریست‌ها به سمتش هجوم آوردند و خانواده آقای رودیگرز نتوانستند مدت زیادی را در اینجا سپری کنند و مجبور شدند که خانه زیبایشان را ترک کنند.

خانه گوش ماهی و صدف دریایی- مکزیک

این خانه را نقاش مشهور مکزیکی «اکتاویو اوکامپو» در جزیره بانوان (Isla mujeres) در سواحل کانکون مکزیک ساخته است. این خانه حلزونی شکل با 2 اتاق خواب با تخت خواب های بزرگ و 2 حمام مجزا ساخته شده است.

این خانه به علاقمندان اجاره داده می شود و عروس و دامادهای پولدار زیادی برای گذراندن ماه عسل سراغ این خانه می آیند.

خانه ناتیلوس - مکزیک

در مکزیکوسیتی هم یک خانه حلزونی صدفی به اسم « ناتیلوس» وجود دارد که سازنده آن معمار مشهور مکزیکی « خاویر سنوسیاین» است.

معماری این خانه از نوع معماری « زیست گرا» است. این نوع معماری تلاش می کند میان محل زندگی انسان و محیط اطرافش هماهنگی و هارمونی ایجاد کند.

خانه قوری - آمریکا

این خانه عجیب و غریب سال در1950 شهر گالستون در ایالات تگزاس آمریکا ساخته شده است. گفته می شود این خانه به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار می گرفته است. اما حالا مدت زیادی است که هیچ کسی صاحب خانه را ندیده. برخی اوقات هم یک نگهبان استخدام می شود تا به این خانه اسرارآمیز سر بزند و وضعیت آن را بررسی کند.

شنیده می‌شود این خانه در زمان توفان‌های معروف در امریکا هیچ اتفاقی برایش نیفتاده و همچنان محکم سر جایش ایستاده است.

خانه وارونه- لهستان

این خانه را یک تاجر لهستانی به نام « دانیل شاپیوفسکی» در مدت 8 ماه و در روستای کوچکی ساخته است. این خانه هر ساله گردشگران زیادی را به سمت این روستا می‌کشاند. بعد از شهرت این خانه، هنرمندان زیادی به تقلید از آن، خانه های مشابه دیگری به همین شکل ساخته اند که یکی از آنها در شهر مسکو است.

از نکات جالب این خانه است که گردشگران بعد از بازدید حانه دچار سرگیجه و سردرد می شوند چون تمامی اثاث های این خانه نیز به صورت وارونه قرار دارند. حتی در پارکینگ خانه، اتومبیل هم به صورت وارونه قرار دارد.

خانه سفینه فضایی - آمریکا

فکر ساخت این خانه هم از داستان تخیلی و فیلم جنگ ستارگان بوده است. این خانه در 8 کیلومتری شهر چاتانوگا در ایالت تنسی قرار دارد و در سال 1972 ساخته شده است. چند وقت پیش این خانه به خوبی تعمیر و بازسازی شد و حالا آماده است تا به علاقمندان اجاره داده شود.

مساحت این خانه 2000 متر مربع است و 3 اتاق خواب و 2 حمام دارد. رودخانه تنسی هم از نزدیکی این خانه عبور می‌کند.

خانه قارچی – آمریکا

آقای « تری براون» استاد معماری و طراح داخلی دانشگاه «سین سیناتی» وقتی این خانه را خرید 10 سال روی آن زحمت کشید تا این خانه را به این شکل در بیاورد. او این خانه را با کمک و همراهی دانشجویانش ساخت و تقریبا خانه دومش شد. بعد از آن با این‌که نقشه این خانه کاملا مسکونی بود، ولی تبدیل به محل کار استاد شد.

این خانه در سال 2006 به فروش گذاشته شد و آقای براون دو سال بعد در گذشت. در این خانه از مصالحی مانند چوب، شیشه های رنگی، سرامیک و فلزات مختلف استفاده شده است.

خانه حلزونی- بلغارستان

این خانه رنگارنگ و شاد را آقای سیموئن، معمار بلغاری در شهر صوفیه، پایتخت بلغارستان ساخته است. ساخت این حلزون خوشحال، 10 سال طول کشید. این خانه گوشه ندارد و از مصالح سبکی در ساخت آن استفاده شده که وزن آن حدود یک چهارم وزن آب است.

این حلزون 5 طبقه از سال 2009 که ساخته شده مورد بازدید توریست ها قرار گرفته. گفته می شود که برنامه ریزی هایی برای تبدیل این خانه به مدرسه ای برای دانش آموزان نابغه در دستور کار قرار گرفته است.

خانه سوراخ- تگزاس

این خانه به طور طبیعی ساخته شده و معماران، فقط کمی آن را دست‌کاری کرده اند. حفره قیف مانندی که دراین خانه وجود دارد در زمان توفان وحشتناک 2005 در این مکان و زمانی که این خانه مانند دژی غول پیکر در داخل خانه دیگری فرو رفت به وجود آمد.

این خانه بعد از این توفان کمی مرمت و بازسازی شد و به عنوان یادبودی از فاجعه آن سال و کشته های توفان نگه داشته شده است.

خانه متحرک به روی چرخ – کالیفرنیا

این خانه متحرک را 12 نفر از دوستداران ژانر علمی تخیلی « استیم پانک» طراحی کرده‌اند.

ساخت این خانه قطاری شکل، 4 ماه طول کشیده و به کمک موتورهای دیزلی جابه‌جا می شود.

خانه ماشینی – آلمان

این خانه را شرکت «مرشی موبایل» طراحی کرده است. این خانه بسیار مرفه، دارای اتاق خواب، سرویس بهداشتی، بالکن و امکاناتی مانند 8 تلویزیون 40 اینچی است.

این خانه در دو رنگ سفید و طلایی تولید شده و آن‌طور که در خبرها آمده، قیمت آن سه میلیون دلار است.

خانه کفشی- ایالت پنسیلوانیا – آمریکا

سرهنگ «ماهالان هینز» خانه کفشی را در1984 ساخت و از تبلیغات آن به نفع کارش استفاده کرد. این سرهنگ مهربان از یک خانم مسن که هیچ‌کس او را نمی شناخت دعوت کرد تا در این خانه با هزینه او مثل یک ملکه زندگی کند.

این خانه سه اتاق خواب، آشپزخانه و 2 حمام دارد. چند وقت پیش این خانه بازسازی شد و حالا تبدیل به موزه ای برای یاد بود سرهنگ هینز تبدیل شده است.