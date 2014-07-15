دخترکی که اشک «رضا یزدانی» را درآورد

مجله مهر: بینندگان برنامه «جشن رمضان» شبکه تهران، یکشنبهشب شاهد یک اتفاق تاثیرگذار بودند. یکی از آیتمهای این برنامه، برآورده کردن آرزوهای کودکان یتیم و نیازمند توسط چهرههای سرشناس عالم ورزش، سینما، موسیقی و... است. هرکدام از این چهرهها یک پاکت حاوی آرزوهای یک کودک یتیم را به صورت اتفاقی برمیدارند و سعی میکنند آرزوهای او را برآورده کنند. پاکتی که «رضا یزدانی» در برنامه شنبه شب جشن رمضان برداشت، حاوی آرزوی دخترک ششسالهای به نام «فاطمهزهرا» بود. دختری که آرزویش داشتن یک عروسک و یک تلویزیون در خانهشان بود. او همچنین از خدا خواسته بود که برادر کوچکش دوچرخه داشته باشد. صبح روز بعد، رضا یزدانی همراه با گروه مستندسازی «جشن رمضان» راهی منزل «فاطمه» میشود تا آرزویش را برآورده کند و مستندی برای پخش در برنامه یکشنبهشب جشن رمضان بسازد. بقیه ماجرا را ببینید.
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