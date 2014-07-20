تیزر فیلم سینمایی «امروز» رضا میرکریمی

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تیزر تلویزیونی فیلم سینمایی امروز به کارگردانی رضا میرکریمی توسط قصیده گلمکانی ساخته شده و منوچهر اسماعیلی گوینده و دوبلور پیشکسوت سینمای ایران متن این تیزر را خوانده است.در این تیزر از صحنه های فیلم و همچنین پشت صحنه فیلم استفاده شده است فیلم سینمایی امروز به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی عید سعیدفطر در سینماهای سراسر کشور به نمایش در میآید. امروز عنوان آخرین ساخته رضا میرکریمی است که اولین همکاری وی با پرویز پرستویی هم به شمار میرود. این فیلم براساس طرحی از رضا میر کریمی است و فیلمنامه آن را شادمهر راستین و رضا میر کریمی نوشتهاند. در خلاصه داستان امروز آمده است: یونس راننده تاکسی کهنهکار در پایان یک روزِ کاری به زن جوانی کمک میکند تا به بیمارستان برسد. غافل از اینکه در بیمارستان اتفاقات زیادی در انتظار اوست
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