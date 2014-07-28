دو عید فطر در یک استان

مجله مهر- عطیه همتی: تصور کنید شما امروز را به خاطر ماه مبارک رمضان روزه هستید. اما شهر هم‌جوار شما که باهم در یک استان قرار دارید، امروز را به عنوان عید فطر جشن گرفته اند. این دقیقا اتفاقی است که برای یکی از استان های پاکستان افتاده است.

« شهاب الدین پوپلزی» مفتی پیشاور و امام جماعت مسجد « قاسم علی خان» این شهر، روز دوشنبه را عید فطر در بعضی از مناطق استان « خیبر پختون‌خواه»اعلام کرد.

این مفتی پاکستانی ماه رمضان را نیز یک روز زودتر آغاز کرده بود و حالا با این‌که دفاتر هواشناسی پاکستان اعلام کردند که احتمال رویت هلال ماه در غروب روز یکشنبه 5 مرداد وجود ندارد، باز روی حرفش ایستاد و امروز دوشنبه را در بعضی مناطق عید فطراعلام کرد. اما نکته جالب ماجرا این است که مردم یک استان، دو روز عید متفاوت دارند.

البته این اولین بار نیست که پوپلزی چنین فتوای عجیبی می دهد. او قبلا نیز مجوز برگزاری دو عید فطر در یک کشور را در کارنامه خود داشته است.

شهاب الدین پوپلزی و اطرافیانش در حال تصمیم‌گیری برای اعلام عید فطر درمسجد قاسم علی‌خان پیشاور پاکستان

در حال حاضر و با این شرایط باید گفت که پاکستانی ها امسال دو عید فطر به صورت مستقل برگزار می کنند. یکی با فتوای مفتی خبرسازشان و دیگری با اعلام دفاتر هواشناسی پاکستان.