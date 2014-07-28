 کودکان و جبر جغرافیایی

مجله مهر- حامد نعمت اللهی: گزیده عکس‌های امروز را با حال و روز متفاوت دو کودک در غزه و مانیل آغاز می‌کنیم. سری به فرانسه، اسکاتلند، اسپانیا و پرتغال می‌زنیم و در آخر سراغی می‌گیریم از راهپیمایی یهودیان علیه رژیم صهیونیستی در نیویورک. با انتخاب‌های «مجله مهر» از دیدنی‌ترین عکس‌های روز دنیا همراه باشید.

یک فلسطینی پیکر فرزند یک ساله‎اش –نوح مصلح- که در شلیک به مدرسه سازمان ملل در بیت حانون به شهادت رسیده را تشییع می‌کند. (خبرگزاری فرانسه)

کودکی در یک گهواره در یکی از خیابان‎های مانیل (فیلیپین) استراحت می‎کند.(خبرگزاری فرانسه)

04جاس پابلو دونوزو بر روی طنابی که در ارتفاع 150 متری بر فراز شامونی (فرانسه) است بندبازی می‌کند. (بارکرافت مدیا)

دوچرخه سواران در حال تمرین برای مسابقات کشورهای مشترک المنافع در گلاسکو (اسکاتلند) هستند. (خبرگزاری فرانسه)

یکی از یهودیان ارتودکس در راهپیمایی روز قدس در شهر نیویورک. معترضان خواستار پایان جنایات صهیونیست‎ها در غزه شدند. (دموتیکس)

آتش بازی در محوطه کلیسای قدیمی در سانتیاگو کامپوستلا (شمال غرب اسپانیا). (رویترز)

مسابقات گاوبازی در شهر لیسبون (پرتغال). (رویترز)