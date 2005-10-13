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۲۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۶

خبرگزاري آلمان خبر داد ؛

كناره گيري رسمي شرودر از قدرت

كناره گيري رسمي شرودر از قدرت

صدراعظم آلمان شب گذشته با كناره گيري رسمي از قدرت حمايت خود را از صدر اعظم جديد اين كشور اعلام كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، " گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان شب گذشته در هانوفر كناره گيري رسمي خود از قدرت را اعلام و تصريح كرد : از اين بعد هيچ تعلقي به دولت آينده آلمان ندارم .

شرودر پس از 7 سال صدر اعظمي همچنين افزود : من حمايت همه جانبه خود را از دولت " آنجلا مركل " اعلام مي كنم .

" فرانتس مونته فرينگ " رئيس حزب سوسيال دمكرات نيز قرار است امروز در سخناني جزئيات ائتلاف بزرگ را تشريح كند .

گردهارد شرودر نيز اظهار داشت : ائتلاف بزرگ بايد موفقيت خود را نمايان كند .

گفتني است " آنجلا مركل " رهبر حزب دمكرات مسيحي روز دوشنبه در نتيجه ائتلاف بزرگ به عنوان صدراعظم جديد آلمان انتخاب شد .

 

کد مطلب 240795

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