كناره گيري رسمي شرودر از قدرت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، " گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان شب گذشته در هانوفر كناره گيري رسمي خود از قدرت را اعلام و تصريح كرد : از اين بعد هيچ تعلقي به دولت آينده آلمان ندارم .

شرودر پس از 7 سال صدر اعظمي همچنين افزود : من حمايت همه جانبه خود را از دولت " آنجلا مركل " اعلام مي كنم .

" فرانتس مونته فرينگ " رئيس حزب سوسيال دمكرات نيز قرار است امروز در سخناني جزئيات ائتلاف بزرگ را تشريح كند .

گردهارد شرودر نيز اظهار داشت : ائتلاف بزرگ بايد موفقيت خود را نمايان كند .

گفتني است " آنجلا مركل " رهبر حزب دمكرات مسيحي روز دوشنبه در نتيجه ائتلاف بزرگ به عنوان صدراعظم جديد آلمان انتخاب شد .