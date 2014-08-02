خبرگزاری «فارس» به نقل از معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) نوشت: 33 میلیارد تومان از پایگاه‌های شهری و مصلی‌ها نماز جمع آوری شده است.

سعید ستاری با اشاره به اینکه هنوز نمی‌توان آمار پایانی فطریه و کفاره را اعلام کرد، اظهارداشت: پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده با جمع‌آوری گزارشات از سطح کشور، آمار پایانی اعلام شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر و براساس آمار رسیده از پایگاه‌های شهری و مصلی‌ها، مبلغ 33 میلیارد و 500 میلیون تومان در بخش فطریه و کفاره جمع‌آوری شده است.

ستاری خاطرنشان کرد: آمار فوق تنها برای پایگاه‌های شهری و مصلی‌ها است و هنوز آمار مساجد اعلام نشده است.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) ادامه داد: از 33 میلیارد و 500 میلیون تومان جمع‌آوری شده، 27 میلیارد تومان فطریه عام، 4 میلیارد و 600 میلیون تومان کفاره غیر عمد و مابقی نیز فطریه سادات محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: طبق فتوای مقام معظم رهبری و مراجع تقلید، کمیته امداد مسئول جمع‌آوری فطریه در سطح کشور است به طوریکه مبالغ جمع‌آوری شده در اختیار نیازمندان هر محل و استان قرار می‌گیرد.