سرانجام 12وعده روحانی در یک سالگی دولت

مجله مهر- عطیه همتی: دولت یازدهم یک‌ساله شد. سال گذشته در چنین روزی مراسم تحلیف دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت در انتخابات خرداد 92 برگزار شد. بعد از آن نیز رئیس جمهور وزرای پیشنهادی اش را به مجلس معرفی کرد تا موتور دولت یازدهم برای تحقق وعده های انتخاباتی اش روشن شود. رئیس جمهور، وعده های انتخاباتی زیادی داشت که حتی برای تحقق بعضی از آن‌ها زمان نیز تعیین کرد؛ وعده‌هایی که در شبکه های اجتماعی و بعضی از سایت‌های دانشگاهی بسیار مورد توجه و رصد قرار گرفت. به بهانه یک‌سالگی دولت تدبیر و امید، مروری کرده‌ایم بر 13 وعده مهم انتخاباتی روحانی در حوزه‌های مختلف و وضعیت به نتیجه‌رسیدن این وعده‌ها.

1. بازگشایی خانه سینما

بازگشایی مجدد خانه سینما را می توان اولین وعده تحقق یافته رئیس جمهور دانست. این بازگشایی در ماه های نخست ریاست حسن روحانی اتفاق افتاد. تعطیلی خانه سینما حدود دو سال به طول انجامید. در این مدت هر چند وقت یک‌بار تجمعاتی در مقابل خانه سینما شکل گرفت. حتی کار به دعواهای تلویزیونی چهره های سینمایی کشور کشید و طیف‌های مختلف فکری سینما را به اختلاف انداخت. سرانجام در 21 شهریور سال 92 هم‌زمان با روز ملی سینما بر اساس حکمی از سوی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دولت جدید حکم به بازگشایی خانه سینما داد. هرچند به نظر می رسد این بازگشایی برخلاف آن چه انتظار می رفت موجب رضایت طرفین ماجرا نشده و یک سر ماجرا هنوز منتظر وعده هایی است که مدیران سینمایی دولت به آن ها داده اند.

2. رفع فیلتر شبکه های اجتماعی

روحانی از همان ابتدای ورود به رقابت انتخاباتی بارها مخالفتش را با فیلتر شبکه های اجتماعی اعلام کرد. راه اندازی صفحه‌های شخصی وزیران دولت در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و ارتباط مستقیم با کاربران این شبکه‌ها هم در همین راستا بود. رئیس جمهور نیز توییتر شخصی با نام خودش باز کرد تا این مخالفت، شکل رسمی‌تری به خودش بگیرد. رفع فیلتر شبکه های اجتماعی بحث داغ روزهای نخست دولت بود اما به نظر می رسد این موضوع دیگر چندان از سوی دولت دنبال نمی شود و ظاهرا دولتمردان متقاعد شده اند که بهتر است از فعالیت خود را در شبکه های اجتماعی خارجی کمتر کنند و به عضویت در برخی شبکه های اجتماعی داخلی، هرچند به صورت ظاهری، دربیایند.

3. منشور حقوق شهروندی

تدوین منشور شهروندی از همان زمان آغاز به کار دولت، در دستور کار قرار گرفت. معاون حقوقی رییس جمهور از همکاری دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه در تدوین این منشور خبر داد و قرار شد متن این منشور در گزارش صد روزه دولت منتشر شود. الان هم نسخه PDF این منشور که در آذر 92 منتشر شد در سایت ریاست جمهوری قرار دارد. این منشور هنوز در مرحله پیش نویس است و قرار است مراحل تکمیلی آن انجام شود.

4. جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه

این وعده منطقه‌ای در دولت یازدهم تبدیل به یک وعده ملی شد. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دولت یازدهم، اولین سفر کاری خود را به ارومیه و پیگیری وضعیت این دریاچه اختصاص داد. اما با همه پیگیری‌ها، این دریاچه همچنان در وضع بحرانی به سر می برد.

5. تشکیل وزارت زنان

طرح تشکیل وزارت زنان از سال 89 در طرح بازنگری و بررسی ساختار اداری دولت پیشنهاد شد. اما هیچ‌گاه به طور مشخص پیگیری و ادامه پیدا نکرد تا این‌که یکی از وعده های انتخاباتی دولت یازدهم شد و طرفداران روحانی، تشکیل این وزارت‌خانه را نوعی احیای حقوق زنان در دولت یازدهم دانستند. تا اینجای کار اقدامی عملی برای تشکیل این وزرات‌خانه صورت نگرفته است.

6. احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

روحانی بازگرداندن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ساختار دولت را از مهم‌ترین وعده های انتخاباتی‌اش دانست. اما احیای این سازمان در وعده 100 روزه دولت انجام نشد با این وجود، در روزهای پایانی تیرماه امسال، بعضی رسانه‌ها از شمارش معکوس برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر دادند.

7. آموزش زبان مادری در مدارس

علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، بهمن ماه سال گذشته از تشکیل اتاق فکری برای بررسی جزئیات تدریس زبان مادری در استان‌های مختلف خبرداد. اما این وعده انتخاباتی با مخالفت فرهنگستان زبان فارسی روبرو شد. فرهنگستانی‌ها این اقدام دولت را ضربه بزرگی به زبان فارسی و زبان رسمی کشور قلمداد کردند.

8. مهار تورم و رساندن آن به زیر 25 درصد

بعد از سیدمحمد غرضی در انتخابات 92، روحانی نیز کلمه «تورم» را بارها تکرار کرد و کنترل و رساندن آن به زیر 25درصد را از وعده های انتخاباتی خود معرفی کرد. طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر 93 معادل 3/25 است. این یعنی دولت به تحقق وعده‌اش نزدیک شده است. با این حال ظاهرا این موفقیت به بهای فراگیری رکود بر اقتصاد کشور به دست آمده است و این وضعیت به زعم برخی از کارشناسان اقتصادی می تواند خساراتی بیش از تورم به دنبال داشته باشد.

9. یارانه کالایی

اعطای سبد کالایی به خانوارهای ایرانی در 2 مرحله، نکته‌ای بود که روحانی در اولین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی‌اش بر آن تاکید کرد. اولین مرحله توزیع یارانه کالایی دولت به صورت «توزیع سبد کالا»در زمستان 92 صورت گرفت. اما نحوه اجرای آن با انتقادات و واکنش های منفی زیادی مواجه شد. به طوری که رئیس دولت را مجبور به عذرخواهی کرد و مرحله دوم اعطای سبد کالا به‌صورت بسیار محدودتر و با شیوه‌ای جدید انجام شد.

10. تقویت ارزش پول ملی

تاکنون دولت روحانی توانسته است نوسانات ارزی را کنترل کند و جلوی افزایش بی رویه ارز در کشور را بگیرد. اما همچنان برای تقویت ارزش پولی کشور و تحقق این وعده راه زیادی در پیش دارد. در این میان مواضع برخی از مقامات اقتصادی در مواجهه با کاهش قیمت دلار نشان داد که دولت علاقه چندانی به کاهش قیمت دلار و تقویت ارزش ریال در برابر آن ندارد.

11. بیمه زنان سرپرست خانوار

دولت برای تحقق این وعده 15 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است. اما به گفته شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، این مقدار برای 2 میلیون زن سرپرست خانوار بسیار ناچیز است و باید این مبلغ به 150 میلیارد تومان برسد.

12. جلوگیری از تحریم‌ها در آینده و کاهش آنها

دولت روحانی از همان ابتدا قول جلوگیری از تحریم در آینده و کاهش تحریم های انجام شده را داد. به همین دلیل محمدجواد ظریف با سرعت تیم جدید مذاکرات هسته ای را تشکیل داد و با بسته پیشنهادی تازه‌ای راهی مذاکرات شد. ماحصل تلاش ظریف توافق ژنو بود؛ هرچند این توافق حاشیه‌های زیادی در داخل کشور داشت و برخی منتقدان این توافق، آن‌ها را ناموفق و ناکارآمد دانسته اند و معتقدند ایران در این شطرنج هسته ای امتیازات زیادی را واگذار کرده است. جدال کلامی دولت با منتقدانش در این حوزه، واژه‌هایی همچون «بی‌سواد»، «دلواپس» و «شناسنامه‌دار» را وارد فرهنگ اصطلاحات سیاسی کشور کرد.