ویروس ابولا کمکم تمام آفریقا را دربرمیگیرد. ویروس کشندهای که این روزها بلای جان قاره سیاه شده است.
هجمه به دیوید کامرون پس از استعفای وزیرش به خاطر جنایتها در غزه، کار را تا جایی پیش برده است که به نظر می رسد حزب محاظه کار شانسی برای پیروزی در انتخابات آینده نداشته باشد. درست برعکس مرکل که اینروزها در آلمان یکهتازی میکند.
الاغها(لقب دموکراتها در امریکا) فیلها(جمهوریخواهان) را برای آتشافروزی در جهان آماده می کنند. آنچه کنگره آمریکا برای دولت اوباما طرح ریزی کرده است چیزی بیش از یک جنگ لفظی است .
1.2 میلیارد شناسه کاربری در جهان در اختیار دزدان است . این دزدان همان شرکت های کامپیوتری همانند اپل هستند . دولت چین در این میان استفاده از لوازم ساخت اپل(از جمله آی پد) را در ادارات دولتی ممنوع کرده است.
اوباما خطر ناک تر است یا ابولا؟ این سوالی است که کارتونیست آمریکایی می پرسد.
مدارس سازمان ملل؟ بیمارستان؟ آیا برای موشک های صهیونیستها فرقی می کند؟ آنها 25 درصد از جمعیت غزه را کشته یا زخمی کرده اند.
بحران آفریقا گرسنگی است؟ بحران آفریقا نبود دارو است؟ آفریقا در میان سوداگران سلاح دست و پا می زند و آنچه برایش باقی مانده است تنها مرگ است و مرگ.
کشتار مردم بیگناه غزه حتی مسئولان سازمان ملل را به اشک ریختن وادار کرد. در همینحال انگلیسیها و آمریکاییها دولتهایشان را مسئول این کشتار میدانند.
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