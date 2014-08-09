مجله مهر- شیدا علی‌اکبر شیرازی: بیماری ابولا در سکوتی خزنده جهان را می‌پیماید، هر روز خبرتازه ای از بحران سلامت جهانی به گوش می رسد به طوری که سیاست‌مداران را نیز وادار کرده تا خود را در مقابل شایع شدن این ویروس مسئول بدانند. اما در این میان آیا کسی خود را در برابر ویروس نتانیاهو و اوباما که غزه را به گورستانی از زنان و کودکان تبدیل کرده‌اند مسئول می داند؟‎