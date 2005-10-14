95 درصد دانشجويان دانشگاه هاي كشور شهريه پرداخت مي كنند / تنها يك چهارم از بودجه مصوب دانشگاه ها صرف دانشجويان مي شود / از 4 سال گذشته ارزي در اختيار دانشگاه ها قرار نگرفته است

دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشگاه هاي دولتي در سال جاري تنها 50 هزار دانشجوي روزانه پذيرش كرده اند. اين در حالي است كه معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آمار دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه ها را در سال جاري 850 هزار نفر اعلام كرده است.

دانشگاه ها شديدا به سمت غير دولتي شدن و دريافت شهريه حركت مي كنند

وي تصريح كرد: اين رقم به خوبي نشاندهنده اين است كه 95 درصد از دانشجويان شهريه پرداخت مي كنند و بقيه در دانشگاه هاي دولتي به صورت روزانه و بدون شهريه درس مي خوانند. دانشگاه ها شديدا به سمت غير دولتي شدن و دريافت شهريه حركت مي كنند.

وي اظهار داشت: در سال 84، دولت مبلغ 730 ميليارد تومان را به دانشگاه هاي دولتي پرداخت كرد. در صورتي كه آمار دانشجويان دولتي وزارت علوم در حدود 400 هزار نفر باشد، بنابراين سرانه هر دانشجو 2 ميليون تومان است. اين در حالي است كه با بررسي هاي صورت گرفته در خصوص شهريه هاي دانشگاه هاي آزاد، شبانه، پيام نور و غير انتفاعي، تنها يك چهارم از مبلغي كه دولت به دانشگاه ها پرداخت مي كند، صرف دانشجو مي شود.

بررسي هاي صورت گرفته در خصوص شهريه هاي دانشگاه هاي آزاد، شبانه، پيام نور و غير انتفاعي نشان مي دهد تنها يك چهارم از مبلغي كه دولت به دانشگاه ها پرداخت مي كند، صرف دانشجويان مي شود

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي افزود: بهره وري در دانشگاه هاي كشور پايين است و دولت بايد در نحوه پذيرش دانشجو تجديد نظر كند.

وي خاطرنشان كرد: برگزاري كلاس بيست نفره در يك رشته خاص در دانشگاه قابل قبول نيست، حداقل بايد سي دانشجو در يك كلاس به تحصيل مشغول باشند. خوشبختانه با پيگيري هاي مداوم كميسيون آموزش مجلس، وزير علوم جديد در آستانه اعلام نتايج كنكور در سال تحصيلي جديد، تغييراتي را ايجاد كرد كه منجر به افزايش سه هزار نفري پذيرش دانشجو در دانشگاه ها شد.

اين استاد دانشگاه صنعتي شريف در ادامه خاطرنشان كرد: هزينه دانشجو تا تعدادي مشخص براي هر كلاس ثابت است. در واقع براي هر 40 نفر هزينه استاد و كلاس درس ثابت است و تنها يكسري هزينه هاي سوبسيددار و جانبي مانند غذا و خوابگاه متفاوت مي شود كه دولت پرداخت مي كند.

وي خاطرنشان كرد: پذيرش تعداد 20 يا 40 نفر هزينه چنداني را براي دانشگاه ها ايجاد نمي كند. اين هزينه توسط دولت به راحتي قابل تأمين است. بنابراين دانشگاه ها مي توانند در پذيرش دانشجو به خوبي عمل كنند. در غير اين صورت علاوه بر سركوب خواسته بسياري از متقاضيان ورود به دانشگاه، اينگونه ظرفيت سازي ها ضربه اقتصادي هم به كشور وارد مي سازد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: با توجه به رقابت شديد داوطلبان براي پذيرش در دوره هاي روزانه دانشگاه ها بايد از امكانات به خوبي استفاده شود و پذيرش در اين دوره ها افزايش يابد. در حال حاضر از پتانسيل هاي موجود به درستي استفاده نمي شود وبه عنوان مثال ظرفيت دانشگاه هاي علوم پزشكي روز به روز كاهش مي يابد.

رقم اختصاص يافته به وام هاي دانشجويي با توجه به تعداد دانشجويان بسيار پايين است و بايد به 10 برابر افزايش يابد

عباسپور تصريح كرد: در خصوص وام هاي شهريه، از چندي پيش دولت و مجلس با تلاش بسيار مبلغ 600 ميليارد ريال را به وام شهريه دانشجويان اختصاص داده كه هنوز با گذشت دو هفته از شروع سال تحصيلي اين مبلغ به دانشگاه ها ابلاغ نشده و به اجرا در نيامده است. بانك ها نيز دراين زمينه تعلل مي كنند.

وي در ادامه گفت : رقم اختصاص يافته به وام هاي دانشجويي با توجه به تعداد دانشجويان بسيار پايين است و بايد به 10 برابر افزايش يابد.





دكتر علي عباسپور تهراني فرد افزود: اعطاي وام به دانشجويان مكانيزمي است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته كه امكانات آموزش دولتي محدود است اجرا مي شود و دولت حمايت لازم خود را از مردم به عمل مي آورد. بسياري از دول علاوه بر تامين هزينه تحصيل دانشجويان، بخشي از هزينه هاي زندگي آنها را نيز تامين مي كند.

اين نماينده مجلس يادآور شد: در بودجه سال 1384 مجلس شوراي اسلامي توانست مبلغ 600 ميليارد ريال به اين امر اختصاص داده است اما با توجه به اينكه بيش از 50 درصد دانشجويان در دانشگاه هاي غيردولتي كه اهم آنها در دانشگاه آزاد اسلامي هستند اين مبلغ كافي نيست و بايد به 10 برابر اين مبلغ افزايش يابد. در واقع بايد 6000 ميليارد ريال به اين امر اختصاص يابد.

حدود 4 سال است كه ارزي در اختيار دانشگاه ها قرار نگرفته و پژوهش در دانشگاه ها با مشكلاتي مواجه شده است

وي اظهار داشت: كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در حال حاضر براي تحقق وام شهريه دانشجويان با دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي تماس هايي آغاز كرده است كه اميدواريم طبق مصوبه مجلس در بودجه سال 84 اين مبلغ به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت شود. اعضاي كميسيون آموزش مصرانه در تلاش براي تحقق وام هاي شهريه دانشجويان است.

عباسپور يادآور شد: با توجه بيشتر به دانشگاه ها، افزايش حقوق اساتيد، فراهم آوري امكانات مالي براي مسائل پژوهشي در دانشگاه ها و ... بسياري از مشكلات دانشگاه ها مرتفع مي شود.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد : در حدود 4 سال است كه ارزي در اختيار دانشگاه ها قرار نگرفته و پژوهش در دانشگاه ها با مشكلاتي مواجه شده است اين مشكل بايد مرتفع شود تا بستر لازم براي پژوهش هاي كاربردي و بنيادي در دانشگاه ها فراهم شود.