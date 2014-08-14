پاندای گرسنه در سافاری پارک چیملونگ شهر گوانگجو (چین). (رویترز)
بچه پانداهای سه قلو که تازه متولد شدهاند در سافاری پارک چیملونگ شهر گوانگجو (چین). (رویترز)
دختر فلسطینی از میان خرابههای بهجا مانده از خانهاش در غزه این عروسک را یافته است. (رکس)
ماموران امداد، یک دختر بچه را از سواحل اسپانیا در نزدیکی بندر تاریفا نجات دادهاند. 12 کشتی کوچک حامل 710 مهاجر غیرقانونی در نزدیکی تنگه جبل الطارق غرق شدهاند. (گتی ایمیجز)
در حالی که آفتاب در حال غروب است، زاک هارمان در دریاچه اسپروت در بریتیش کلمبیا (کانادا) موج سواری میکند. (اسوشیتد پرس)
در محلی که یک ستاره در خیابان مشاهیر به یادبود رابین ویلیامز اختصاص یافته است، دوستداران این بازیگر که در سن 63 سالگی از دنیا رفت، گل میگذارند. (اسوشیتد پرس)
مردم در جشنواره "نکو جاترا-ماتایا" در لالیتپور (نپال) شرکت میکنند. (رویترز)
آتش بس موقت اعلام شده. اما آب و برق همچنان در غزه قطع است، کودک فلسطینی از شیرهای آتش نشانی، دبه خود را پُر میکند. (رکس)
به دنبال کشته شدنِ یک نوجوان سیاه پوست به نام مایکل براون در سنت لوئیس، پلیس برای مقابله با تظاهرات احتمالی در میسوری به حالت آماده باش درآمد. (گتی ایمیجز)
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