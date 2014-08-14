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۲۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۹

سه‌قلوهای پاندای چینی را ببینید

سه‌قلوهای پاندای چینی را ببینید

مجله مهر: گزیده عکس‎های خبری امروز نیز با تنوع بسیار زیاد است. از بچه پانداهای سه قلو که تازه متولد شده‎اند تا موج سواری در سواحل بریتیش کلمبیا در کانادا، از ادای احترام به رابین ویلیامز تا کودکان غزه که 72 ساعت طعم آتش بس را می‏‎چشند.

 

 پاندای گرسنه در سافاری پارک چیملونگ شهر گوانگجو (چین). (رویترز)

 

بچه پانداهای سه قلو که تازه متولد شدهاند در سافاری پارک چیملونگ شهر گوانگجو (چین). (رویترز)

 

دختر فلسطینی از میان خرابه‎های به‌جا مانده از خانه‎اش در غزه این عروسک را یافته است. (رکس)

 

ماموران امداد، یک دختر بچه را از سواحل اسپانیا در نزدیکی بندر تاریفا نجات داده‎اند. 12 کشتی کوچک حامل 710 مهاجر غیرقانونی در نزدیکی تنگه جبل الطارق غرق شده‎اند. (گتی ایمیجز)

 

در حالی که آفتاب در حال غروب است، زاک هارمان در دریاچه اسپروت در بریتیش کلمبیا (کانادا) موج سواری می‎کند. (اسوشیتد پرس)

 

در محلی که یک ستاره در خیابان مشاهیر به یادبود رابین ویلیامز اختصاص یافته است، دوستداران این بازیگر که در سن 63 سالگی از دنیا رفت، گل میگذارند. (اسوشیتد پرس)

 

 

مردم در جشنواره "نکو جاترا-ماتایا" در لالیتپور (نپال) شرکت می‎کنند. (رویترز)

 

 آتش بس موقت اعلام شده. اما آب و برق همچنان در غزه قطع است، کودک فلسطینی از شیرهای آتش نشانی، دبه خود را پُر می‎‏کند. (رکس)

 

به دنبال کشته شدنِ یک نوجوان سیاه پوست به نام مایکل براون در سنت لوئیس، پلیس برای مقابله با تظاهرات احتمالی در میسوری به حالت آماده باش درآمد. (گتی ایمیجز)

کد مطلب 2408107

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