پاندای گرسنه در سافاری پارک چیملونگ شهر گوانگجو (چین). (رویترز) بچه پانداهای سه قلو که تازه متولد شده‎اند در سافاری پارک چیملونگ شهر گوانگجو (چین). (رویترز)

دختر فلسطینی از میان خرابه‎های به‌جا مانده از خانه‎اش در غزه این عروسک را یافته است. (رکس)

ماموران امداد، یک دختر بچه را از سواحل اسپانیا در نزدیکی بندر تاریفا نجات داده‎اند. 12 کشتی کوچک حامل 710 مهاجر غیرقانونی در نزدیکی تنگه جبل الطارق غرق شده‎اند. (گتی ایمیجز)

در حالی که آفتاب در حال غروب است، زاک هارمان در دریاچه اسپروت در بریتیش کلمبیا (کانادا) موج سواری می‎کند. (اسوشیتد پرس)

در محلی که یک ستاره در خیابان مشاهیر به یادبود رابین ویلیامز اختصاص یافته است، دوستداران این بازیگر که در سن 63 سالگی از دنیا رفت، گل می‎گذارند. (اسوشیتد پرس)

مردم در جشنواره "نکو جاترا-ماتایا" در لالیتپور (نپال) شرکت می‎کنند. (رویترز)

آتش بس موقت اعلام شده. اما آب و برق همچنان در غزه قطع است، کودک فلسطینی از شیرهای آتش نشانی، دبه خود را پُر می‎‏کند. (رکس)

به دنبال کشته شدنِ یک نوجوان سیاه پوست به نام مایکل براون در سنت لوئیس، پلیس برای مقابله با تظاهرات احتمالی در میسوری به حالت آماده باش درآمد. (گتی ایمیجز)