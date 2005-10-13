استراو : برقراري ثبات در عراق 10 سال طول خواهد كشيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازرويترز، جك استراو شب گذشته طي يك مناظره اي در شبكه تلويزيوني بي بي سي با وجود حملات خونين شورشيان عليه دولت شيعه و كرد عراق گفت : عراق در مسير برقراري دموكراسي قرار دارد .



وي افزود : من درباره آينده عراق خوشبين هستم اما به تصور من 5 تا 10 سال ديگر ما شاهد برقراري ثبات دراين كشور خواهيم بود .



استروا خاطر نشان كرد كه شما با مقايسه كشورسازي در شرايط ديگر مانند كشورسازي پس از جنگ اروپا ، ايجاد كشورهاي با ثبات پس ازفروپاشي اتحاد جماهير شوروي و همچنين افغانستان پس از طالبان مي توانيد به چشم انداز روشن و مناسب در عراق پي ببريد .



وي درباره انتخابات مجمع ملي عراق كه در ژانويه(بهمن ماه 83) برگزار شد و همه پرسي شنبه آينده درباره قانون اساسي اظهارداشت : اين رويدادها شواهدي دال بر اين امر هستند كه عراق در حال عبور از رويدادهاي مهم به سوي دموكراسي است .



استروا درباره عقب نشيني نيروهاي اين كشورازعراق تاكيد كرد : انگليس هيچ جدول زماني براي عقب نشيني 8500 سرباز از عراق ندارد . اما اميدواراست كه موضوع كاهش تعداد نيروهاي خود را به اتمام برساند .



اين در حالي است كه براساس يك نظر سنجي كه شبكه بي بي سي انجام داد يك سوم انگليسي ها خواهان خروج نيروهاي اين كشور از عراق هستند .

استراو همچنين در اين مناظره با تكرار ادعاهاي توني بلر نخست و زير انگليس مبني براينكه ايران به تامين مواد براي شبه نظاميان عراق كه از ماه مي تاكنون 8 نظامي انگليسي را در انفجارات جاده اي در جنوب عراق كشتند،كمك كرده است، گفت : ما همچنين معتقديم كه عناصر حكومت ايران ممكن است به طور مستقيم در اين برنامه دخالت داشته باشند .



گفتني است كه ايران با رد ادعاهاي مقامات انگليسي هرگونه ارتباط با انفجارات جنوب عراق را رد كرده است واين اتهامات را ناشي از تلاش انگليسي ها براي سرپوش گذاشتن بر دخالت نظاميان اين كشور در ناآرامي هاي عراق و تلاش براي ايجاد فتنه طائفه اي دراين كشور قلمداد كرده است.



نكته ديگر اينكه انگليسي ها در خصوص اتهامات بر ضد ايران دچار تناقض گويي شده اند در حالي كه توني بلر نخست وزير انگليس تاكيد كرده است هيچ مدرك قاطعي كه ادعاهاي انگليس را بر ضد ايران اثبات كند دراختيارندارد يك مسئول در كابينه وي مدعي شد مدارك مربوط به دخالت ايران در جنوب عراق را در اختيار دارد.