شعله فرگوسن و انبار باروتی به نام آمریکا

رئيس جمهور يمن به ارتش این کشور دستور داده با معترضان برخورد کنند.(Arab News)

قتل خبرنگار آمريكايي توسط گروه داعش منجر به خواست عمومي مردم آن كشور براي اقدام عليه اين گروه تروريستي شد. اما به دلیل بی خیالی باراک اوباما به مسائل کشوری و سرگرمی او با گلف، گویا باید چالش سطل آب یخ را روی او اجرا کنند .(Cagle)

رویای مشترک و البته ناشدنی گرگ و میش. مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد کشورهای عضو شورای امنیت را به نادیده گرفتن مشکلات اساسی جهانی متهم کرده است.(Cartoon Movement)

تظاهرات معترضان به نژادپرستی در شهر فرگوسن امريکا همچنان ادامه دارد. این تظاهرات به این دلیل است که پليسي که جوان سياهپوست را کشته و باعث اين اعتراضات شده هنوز بازداشت نشده است. آیا شعله این اعتراضات، به انبار باروت خواهد رسید؟(Lattuf Cartoon)

دانشمندان اعلام کردند که زنبورها با جمع‌آوری شهد گیاهان اطلاعات زیست شناختی درباره وجود رسوبات فلزی و شیمیایی در محیط اطراف فراهم می‌کنند و بدین ترتیب میزان آلودگی هوا را که از مشکلات جهان امروز است اندازه‌ می‌گیرند.(Cartoon Movement)

مالکی طی سخنانی اعلام داشت که عراق گورستان داعش خواهد شد.داعشی که در مغزش جز خمپاره و نارنجک و اسلحه و تانک، چیزی نیست.(Arab News)

به گفته روانشناسان و پزشکان حاضر در غزه حدود ۹۰۰ هزار کودک فلسطینی در این منطقه کوچک و تحت محاصره هستند و جایی امن برای رفتن ندارند.(Cartoon Movement)

لاتوف با توجه به فراگیر شدن چالش سطل آب یخ که برای کمک به بیماری ال.ای.اس اجرا میشود و در آن اجرا کننده ی این عمل نام چند تن دیگر را برای اجرای این کار می برد در کارتون امروز خود نتانیاهو را که یک قاتل است فرد انتخاب شده توسط بی‌گناهانی که او کشته است معرفی می کند.(Lattuf Cartoon)

پایگاه خبری، تحلیلی روسی اذعان کرد که امروزه نقش ایران در حفظ عراق به نسبت عملیات نظامی آمریکا و متحدانش نتیجه بهتری داده است .(Gulf News)

یک کارشناس انگلیسی مکان دقیق بریده شدن سر روزنامه نگار آمریکایی که اخیر توسط عناصر داعش به قتل رسید را معین کرده است. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930602001377#sthash.GVZEsiKr.dpuf

یک کارشناس انگلیسی مکان دقیق بریده شدن سر روزنامه نگار آمریکایی که اخیر توسط عناصر داعش به قتل رسید را معین کرده است. - See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930602001377#sthash.GVZEsiKr.dpuf