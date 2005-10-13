كتابداران كشور در تهران تجمع مي كنند











به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، به دنبال بي پاسخ ماندن نامه كتابداران تهراني به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه روز چهارشنبه هفته گذشته مصادف با اولين روز ماه رمضان ارسال شد ، جمعي از كتابداران كشوردراقدامي هماهنگ دراعتراض به روند اداره كتابخانه هاي عمومي و عملكرد نهاد كتابخانه ها ، طي روزهاي آينده تجمع خواهند كرد .



يك كتابدار معترض به مهر ، گفت : قصد داريم حركتي انجام دهيم كه مسئولان را متوجه وضعيت خود كنيم . متاسفانه مسئولان ارشاد به وضعيت ما توجهي ندارند و مشخص نيست كه واقعا چه نهاد و چه مسئولي به مساله كتابخانه هاي عمومي رسيدگي خواهد كرد .

وي تصريح كرد : وزير ارشاد با اشاره به قانون جديد نهاد كتابخانه هاي عمومي ، اين نهاد را غير دولتي مي داند و از خود سلب مسئوليت كرده و اين در حالي است كه بر اساس همين قانون بخشي از وظايف اداره كتابخانه هاي عمومي همچنان در اختيار وزارت ارشاد باقي مي ماند .

اين كتابدار معترض در ادامه افزود : مساله ديگر اين است كه نيروهاي خدماتي كتابخانه ها بيشتر از چهار ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند و وضعيت كتابداران هم بهتر از نيروهاي خدماتي شاغل در كتابخانه ها نيست .

يكي ديگر از اعضاي تشكل كتابداران تهراني به مهر ، افزود : مهمترين اعتراض ما به قانون جديد و نهاد كتابخانه ها اين است كه چرا در قانون جديد با همه وعده هايي كه مبني بر بهبود شرايط كتابداران مي شد هيچ تغييري در شرايط كتابداران حاصل نشد و كتابداران همچنان در وضعيت بلاتكليفي از نظر جايگاه حقوقي و سازماني در ادارات كل فرهنگ و ارشاد قرار دارند .

به گزارش مهر ، قرار است كتابداران و افراد شاغل در كتابخانه هاي چندين استان كشور كه ماه هاست حقوق خود را دريافت نكرده اند به همراه كتابداران تهراني از هفته آينده اعتراضاتي را به نحوه عملكرد نهاد كتابخانه هاي عمومي و پاسخگو نبودن ملك احمدي ، دبير كل اين نهاد به اعتراض هاي آنها ، انجام دهند .

يكي از اعتراض هاي كتابداران به نحوه انتصاب مسولين اين نهاد است ؛ كتابداران معترض عنوان مي كنند كه هيچ يكي از مسولين كتابخانه ها و مديران نهاد كتابخانه هاي عمومي از تحصيلات در حد حرفه كتابداري برخوردار نيستند و انتصابات اين نهاد بدون رعايت تخصص و شايستگي و بر اساس روابط صورت مي گيرد .

كتابخانه هاي عمومي كشور بيش از چهل سال سابقه فعاليت در ايران دارند و از 39 سال قبل رشته كتابداري در دانشگاه هاي كشور تدريس مي شده است .