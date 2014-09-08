اتحاد علیه ببرهای کاغذی

هک شدن سرویس آی کلود از شرکت اپل می‌تواند شکست بسیار بزرگی ‌برای این شرکت در حضور رقبای بزرگی همچون گوگل و مایکروسافت رقم بزند.(Townhall)

جهان درگیر نا امنی ،جنگ و بیماری است. وجود داعش در عراق ، اسرائیل در غزه ؛جنگ اوکراین و ویروس ابولا سبب نگرانی جهانیان شده است.(Arab News)

رسانه های آمریکایی به موضوع کشته شدن یک آمریکایی دیگر در عراق می پردازند و از اوباما می خواهند چاره ای بیندیشد اما نسبت به موضوع مهم و اصلی آمریکا که خشونت های حاصل از حمل سلاح می باشد و قربانیان این فاجعه سکوت اختیار کرده اند.(Pittsburgh Post-Gazette)

نیروهای عراقی با حمایت و کمک نیروهای پیشمرگ کردستان به سمت شمال کشور پیشروی کرده‌اند.(Gulf News)

سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه، از انگلیس خواست که حق حاکمیت چین و موضع آن در مساله اصلاحات سیاسی هنگ کنگ را مورد احترام قرار داده و در امور هنگ کنگ دخالت نکند. (Gulf News)

این هم نگاهی کارتونی به روبات آهنی ناتو و چالش اروپا و آمریکا.(Pittsburgh Post-Gazette)

روزنامه‌اي صهيونيستي نوشت جنگ 50 روزه غزه نشان داد شمارش معکوس براي نابودي رژیم کودک کش صهیونیستی آغاز شده است.(Cartoon Movement)

نیش شمشیری داعش. در یکی از تحلیل های اخیر گروه داعش محصول سیاست فریبکارانه آمریکا در منطقه معرفی شده است.(Cartoon Movement)

دولت جدید عراق سخت در تلاش است که عراق یکپارچه را حفظ کند و جلوی تکه تکه شدن آن را بگیرد.(Cagle)

داعش در فکر منفجر کردن اروپا. اروپاییان برسر مساله اوکراین و بحرانی که نمی دانند جایگاهشان در آن کجاست با یکدیگر در گیر هستند. 40 فنلاندی به عضویت داعش در سوریه درآمده‌اند و انگلیسی ها مدارک بسیاری دارند که نشان می دهد شهروندانشان چگونه به عضویت گروههای تروریستی درمی آیند. مسجد تکفیری ها در دانمارک تعطیل شده است و بحث ها در خصوص بحران سیاسی در اروپا بالا می گیرد.(The Moscow Times)